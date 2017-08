Erlanger Schwimmer startet bei der Junioren-WM

ERLANGEN/INDIANAPOLIS - In diesen Tagen findet in Indianapolis, USA, die Junioren-Weltmeisterschaft im Schwimmen statt. Von der SG Mittelfranken sprang Peter Varjasi (18) Mittwochnacht mit der 4x100-Meter-Staffel ins Becken. Es war für ihn vor allem ein großer Traum.

Früher wollte er nicht schwimmen, jetzt kann er sich ein Leben ohne Schwimmen nicht mehr vorstellen: Peter Varjasi. © Foto: Harald Sippel



Peter Varjasi weiß gar nicht mehr, ob er geschrien hat. Ob dafür überhaupt Zeit war, vor vielen Jahren, zu Hause in der ungarischen Provinz. In diesem kleinen Schwimmbad mit der 25-Meter-Bahn, in die er immer mit seiner Mutter und dem großen Bruder fahren musste, weil Martem dort Schwimmtraining hatte. Peter Varjasi saß dann bei seiner Mutter am Rand, auf den Fliesen, und langweilte sich. Mitschwimmen, ein bisschen plantschen — das kam für ihn nicht in Frage: "Ich hatte höllische Angst vor dem Wasser."

Eines Tages, als sie mal wieder ins Schwimmbad gefahren waren, schnappte der Schwimmtrainer des Bruders den kleinen Peter, hob ihn hoch und warf ihn einfach ins Becken. "Wahrscheinlich", sagt Peter Varjasi heute, "habe ich geschrien. Wie am Spieß sogar."

Es ist schon eigenartig, dieses Verhältnis zum Wasser, so voller Angst und Abscheu, wenn man bedenkt, dass Peter Varjasi, mittlerweile 18 Jahre alt, in diesen Tagen in Indianapolis in den USA wieder ins Becken springt — diesmal allerdings ganz sicher freiwillig. Varjasi, der für die Leistungsgruppe der SG Mittelfranken unter Trainer Roland Böller trainiert, startet dort, weil er zu den vier schnellsten Schwimmern seiner Altersklasse in ganz Deutschland zählt. Deshalb wurde er eingeladen, für die 4x100 Meter-Staffel der Junioren zu schwimmen, bei den Weltmeisterschaften. "Das alles ist ein riesengroßer Traum für mich", sagt er und lächelt.

Dass er schnell ist, wenn er mit seinen kräftigen, langem Armen in der Hannah-Stockbauer-Halle durchs Chlorwasser pflügt, das weiß Peter Varjasi natürlich. Vier Medaillen, unter anderem die Meisterschaft über 50 Meter Brust, holte er kürzlich bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. Schon im Vorlauf erzielte er neue persönliche Bestzeit.

"Meine Mutter war so glücklich"

Das mit der Weltmeisterschaft, das kam erst, als sie alle wieder zurück in Erlangen waren, Varjasi mit seinen Eltern am Mittagstisch saß und aß. "Roland hat angerufen und es mir mitgeteilt", erinnert er sich, "ich konnte es erst gar nicht glauben. Meine Mutter war so glücklich, dass ich es ihr gleich mehrmals erzählen musste".

"Eigentlich hatte ich mehr mit den Europameisterschaften gerechnet", sagt Peter Varjasi, "dass es jetzt sogar die WM wurde, ist unglaublich." Die USA, Florida, kennt er bereits aus Trainingslagern mit der SG Mittelfranken. Indianapolis noch nicht. "Ich habe gleich nachgesehen, wo das eigentlich liegt", sagt er. Der Freundeskreis besteht überwiegend aus Schwimmern, mit Teamkollegen Nikita Rodenko unternimmt er viel, "nicht jeder versteht das, dass man neunmal die Woche Schwimmen geht. Wir ticken da einfach ähnlich".

Mit elf Jahren kam Peter Varjasi aus der Nähe der österreichisch-ungarischen Grenze nach Erlangen, der Vater, ein IT-Spezialist, hatte ein Jobangebot angenommen. "Außer ‚Hallo, wie geht es Dir‘ konnte ich kein Deutsch", sagt Peter Varjasi. Was half, war auch das Schwimmen, das er nach diesem unfreiwilligen ersten Bad tatsächlich angefangen hatte, und was nun dem fremden Kind viel Selbstbewusstsein gab. Auch die Beziehung zum Wasser änderte sich.

Neunmal pro Woche im Wasser

Aber Schwimmen war nicht alles: Varjasi spielte nebenher Fußball, betrieb Kampfsport, Tennis. "Irgendwann musste ich mich entscheiden, was ich mache. Weil ich Schwimmen am besten konnte, bin ich also dorthin gegangen." Nach wenigen Wochen verstand er bereits nahezu alles, was gesagt wurde, ein paar Monate später konnte er sich auch verständigen. Heute spricht Peter Varjasi fließend Deutsch und zu Hause Ungarisch, besucht die Abschlussklasse der Fachoberschule Erlangen. Der Rektor macht manchmal stolz Durchsagen, wenn der Schüler mal wieder Medaillen gewonnen hat.

Doch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft bringt auch einen kleinen Nachteil: Sie liegen mitten in den Sommerferien, die obligatorische Fahrt nach Ungarn zur Verwandtschaft, dorthin, wo auch das kleine Schwimmbecken steht, wird für Peter Varjasi heuer ausfallen. Dafür startete er bei der WM und kam mit der Staffel sogar ins Finale. Dort reichte es für Platz sieben. Seine 100 Meter schwamm der Erlanger in 23.28 Sekunden. Ganz ohne Angst.

CHRISTOPH BENESCH