Erlanger Selbsthilfe-Gruppe trotzt dem Krebs

Frauenselbsthilfe-Gruppe trifft sich seit über 20 Jahren ein Mal im Monat - vor 57 Minuten

ERLANGEN - Seit 20 Jahren gibt es in Erlangen die Gruppe "Frauenselbsthilfe nach Krebs". Das wurde dieses Jahr gefeiert. Im Gespräch mit der Gründerin Eva Rumpler und der heutigen Vorsitzenden Brigitte Stenglein wird deutlich, wie wichtig es sein kann, sich der Krankheit Krebs gemeinsam zu stellen. Das Motto der Frauengruppe: "Du allein schaffst es, aber du schaffst es nicht allein."

Wenn bei einer Mammographie-Untersuchung Brustkrebs festgestellt wird, stellt sich die Frage nach der Behandlung. Medizinische Auskunft gibt es in der „Frauenselbsthilfe nicht, aber viel Unterstützung. © Friso Gentsch/dpa



Wenn bei einer Mammographie-Untersuchung Brustkrebs festgestellt wird, stellt sich die Frage nach der Behandlung. Medizinische Auskunft gibt es in der „Frauenselbsthilfe nicht, aber viel Unterstützung. Foto: Friso Gentsch/dpa



Der Moment, in dem die Frauenärztin sagt, dass etwas nicht stimmt. Dass weitere Untersuchungen nötig sind. Der Moment, in dem sich der Verdacht bewahrheitet. Oder auch: Der Moment, in dem eine Frau selbst einen Knoten in ihrer Brust ertastet. Einen solchen oder ähnlichen Moment kennen hier alle. Und den Schrecken. Die Rede ist von der Erlanger Gruppe "Frauenselbsthilfe nach Krebs". 20 Jahre lang gibt es sie inzwischen. Aber ist das ein Grund zum Feiern?

Bei einem Treffen mit Eva Rumpler, der Gründerin der Gruppe, und Brigitte Stenglein, der heutigen Vorsitzenden, wird schnell klar: Ja, erlaubt ist alles — feiern genauso wie das gesamte Gefühlsspektrum, von Freude über Angst bis hin zu Trauer. Gefeiert also wurde und zwar bereits im Juni, denn — und daran erinnert sich Eva Rumpler ganz genau — am 25. Juni 1997 war das Gründungstreffen der Selbsthilfegruppe in den Räumen des Deutschen Hausfrauenbundes Netzwerk Haushalt. Zwölf Frauen waren damals anwesend, heute kommen zwischen 20 und 30 Frauen regelmäßig zu den monatlichen Treffen, 200 Frauen bekommen das Programm.

Vor 35 Jahren erkrankt

Eva Rumpler ist bei den Treffen nur noch selten dabei, 2007 gab sie die Gruppenleitung ab. Bereits über zehn Jahre vor der Gründung der Frauenselbsthilfe war sie mit der Thematik konfrontiert worden. Im Alter von 35 Jahren erkrankte sie selbst an Brustkrebs, zwei Jahre später noch einmal. Damals, so erinnert sie sich, habe es in der Klinik viele Frauen in gleicher existentieller Notlage gegeben, die ihre Probleme gern mit anderen Betroffenen besprechen wollten. Da Klinikaufenthalte damals länger als heute gewesen seien, habe der Gesprächsbedarf also in der Klinik und nicht zuhause bestanden.

Als es ihr besser ging, fragte sie der damalige Direktor der Frauenklinik, Prof. Dr. Norbert Lang, ob sie sich zutraue, solche Gespräche zu führen. Ein Mal wöchentlich übernahm sie daraufhin diesen Part, dafür wurde ihr ein Zimmer in der Frauenklinik zur Verfügung gestellt. Schnell zeigte sich, dass eine immer größere Anzahl von Frauen dies in Anspruch nahm.

Dann also kam die Gründung einer Selbsthilfegruppe. Bis heute treffen die Frauen sich in den Räumen des Deutschen Hausfrauenbundes in der Altstadtmarktpassage, fünf von ihnen übernehmen in der Klinik einen Besuchsdienst.

"Es hat sich über die Jahre hinweg ein vielfältiges Gruppenleben entwickelt", sagt Eva Rumpler. Freundschaften seien entstanden, manches Mal wurde gemeinsam getrauert, wenn eine der Frauen gestorben war, andere Male zusammen gelacht. "Es ist wichtig, dass man den Humor nicht zur Seite legt und trotz Krankheit noch lustig sein kann", erklärt die Gründerin der Gruppe.

Und zieht das Resümee: "Diese Zeit war für mich bewegt, aber auch bewegend." Wie Frauen mit Krebs — überwiegend Brustkrebs, aber auch anderen Krebsarten — nicht nur ihr Leben meistern, sondern auch die Kraft aufbringen, gemeinsam zu kämpfen — das sei das Wichtige daran.

Wichtig ist auch — und das ist Eva Rumpler sehr bewusst —, "den betroffenen Frauen zu zeigen, dass man es auch überstehen kann". Sie selbst ist das beste Beispiel, "vielleicht gehört auch ein Quentchen Glück dazu, das weiß man nicht", sagt sie nachdenklich, aber Hoffnung machen will sie in jedem Fall. "Es ist entscheidend, dass man sich nicht aufgibt, sondern dass man weiß, es lohnt sich zu kämpfen." Sie wird in der Medizin als "Langzeitüberlebende" bezeichnet, eigentlich "ein dummes Wort", meint sie. Und doch: "Wenn ich heute sage, dass ich Krebs hatte, damals, mit 35, dann ist es für viele ein kleiner Lichtblick."

Mit ihrer Erkrankung geht Eva Rumpler auch schon offen um, als noch nicht klar ist, dass sich für sie alles zum Guten wendet. Brigitte Stenglein, ihre Nachfolgerin als Vorsitzende der Frauenselbsthilfe, hält es genauso, einfach schon, weil man, wie sie sagt, es ihr angesehen habe. Auch sie hat zwei Brustkrebserkrankungen hinter sich, beim ersten Mal war sie 49.

Dafür, dass andere lieber Stillschweigen darüber bewahren, dass sie Krebs haben, hat Brigitte Stenglein vollstes Verständnis. "Man muss entscheiden, was ist für mich das Richtige." Sie selbst möchte die Gruppe und die Kontakte, die dadurch entstanden sind, auf keinen Fall missen. "Man weiß, dass man jemanden hat, wo man sich mal ausheulen kann", sagt sie.

"Man ist geistig blockiert"

Oder dass man mit anderen über all die Themen sprechen kann, die mit der Krankheit auf einen zukommen. Dann, wenn man den Schock der

Diagnose — "ich dachte, Krebs ist das Todesurteil" — etwas verarbeitet hat. "Man ist geistig blockiert, mein Partner und ich, wir saßen beide da und haben nicht alles begriffen", ruft sich Brigitte Stenglein die Situation ins Gedächtnis.

In der Selbsthilfegruppe konnte sie dann noch mehr Fragen stellen. Über die Therapien, die Nachsorge, über die Wortfindungsstörungen nach der Chemotherapie, wie sie sie bei sich selbst beobachtete, über die Brustamputation, über den Brustaufbau mit Silikonprothese oder Eigengewebe. "Es ist gut, wenn man in der Gruppe sagen kann, ich habe mich — zum Beispiel — für einen Brustaufbau entschieden, möchtest du’s mal sehen?", erinnert sich Eva Rumpler.

EVA KETTLER