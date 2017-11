Erlanger Senioren melden ihre Ansprüche an

Wegen großer Nachfrage sollen pro Jahr zwei Veranstaltungen Raum für Wünsche geben - vor 53 Minuten

ERLANGEN - Die Wünsche und Bedürfnisse, aber auch kritische Anmerkungen von Senioren werden künftig zweimal im Jahr öffentlich erörtert. Das städtische Seniorenamt und der Seniorenbeirat in Erlangen haben dazu die Reihe "Senioren melden sich zu Wort" begründet.

Der Hundeparkplatz vor der Stadtbibiliothek wird oft als Fahrrad-Parkplatz genutzt. Dabei dürfen nur Blindenhunde in die Bibliothek, die anderen Hunde nicht. © Harald Sippel



Der Hundeparkplatz vor der Stadtbibiliothek wird oft als Fahrrad-Parkplatz genutzt. Dabei dürfen nur Blindenhunde in die Bibliothek, die anderen Hunde nicht. Foto: Harald Sippel



Von Wünschen an den öffentlichen Nahverkehr bis zur Sicherheit im Straßenverkehr und zum Mangel an senioren- und behindertengerechter Wohnungen reichte diesmal die Themenpalette im voll besetzte Ratssaal, wo Oberbürgermeister Florian Janik nicht nur begrüßte, sondern sich auch in Detailfragen gut vorbereitet zeigte.

Nachdem sich Andrea Kaiser als neue Abteilungsleiterin des Seniorenbüros im Sozialamt ebenso vorgestellt hatte wie die Seniorenbetreuerinnen in den Stadtteilen, ging es in die Details, die – wie die Frage nach der Zulässigkeit von Hunden in der Stadtbibliothek – nicht immer ganz humorfrei waren. Die Antwort lautet: Außer Blindenhunden müssen die Vierbeiner draußen bleiben – dafür gibt es aber einen Hundeparkplatz am Eingang.

Die Anregung der im Rollstuhl sitzenden Erlanger Ehrenbürgerin Dinah Radke, man möge doch auch Stadtführungen in "leichter Sprache" anbieten, wurde ebenso begrüßt wie auch spezielle Führungen für Rollstuhl-Fahrer(innen), zudem gebe es auch Smartphone-Führungen und Hinweise im Internet auf barrierefreie Ämterwege.

Die immer wieder aufkommende Klage über zu wenige (behindertengerechte) Toiletten konnte diesmal um eine positive Facette ergänzt werden: Am neuen Westbad befindet sich eine solche Toilette vor dem Kassenhäuschen, ist also kostenfrei zugänglich.

Keine Sonderregelung im Bus

Auch Klagen darüber, dass Behindertenparkplätze nicht selten "fehlbelegt" sind, kamen aus dem Publikum. Die Polizei, so konnten zwei anwesende Beamte erläutern, dürfe aber nur bei einer nicht immer einfach einzuschätzenden "Gefährdungslage" abschleppen lassen – Ausnahmen bei reservierten, also "alternativlosen" Parkplätzen seien aber möglich.

Das als besonders ärgerlich empfundene Gehwegparken (das sogenannte "Aufparken") hat auch mehrere Seiten, wie herauszuhören war. So wird dafür plädiert, die 1,20-Meter-Regel für den Fußgängerfreiraum auf Gehwegen nicht allzu streng auszulegen, da sich damit die Zahl der (auch von Senioren genutzten) Parkplätze stark verringern könnte.

Auch das Vorhaben, alle Parkhäuser in Erlangen so preiswert wie das in den Arcaden zu machen ("Das wäre viel attraktiver") scheitere schon daran, dass es zu unterschiedliche Anbieter gibt, wie die Seniorenbeiratsvorsitzende Anette Christian bedauerte.

Keine Entlastung für Senioren wird es auch bei den Bus-Fahrpreisen im Stadtverkehr geben – "die Tarifstruktur wird im Verkehrsverbund angelegt, da bekommen wir keine Sonderregelung", so der OB. Fahrpreisrabatte gebe es allerdings für alle Senioren mit Sozialleistungsansprüchen – Pech für jene, die knapp darüber liegen. Und städtische Zuschüsse wird es bei einem bereits mit Millionen bezuschussten Busverkehr auch nicht geben, bedauerte der OB.

Und schließlich das an einigen Straßenzügen von der Stadt veranlasste Radfahren auf der Fahrbahn, Beispiel Zeppelinstraße: Hier seien die Gehwege durch Baumwurzeln unbefahrbar geworden, die Bäume aber wolle niemand fällen, so Janik.

Der Wechsel auf die Fahrbahn sei aber für Radler zumutbar, da die Stadt die Straße als 30-km/h-Zone ausgewiesen habe mit der Folge, dass der Großteil der Autofahrer die Straße meide. Eine erhöhte Gefährdung auch älterer Radler(innen) sei nicht zu erkennen.

pm