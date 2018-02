Erlanger shoppte mit Kreditkarten aus gestohlenen Geldbörsen

Befragungen brachten die Polizei auf die Spur des Täters - vor 4 Stunden

ERLANGEN - Ein Mann entwendete mehrere Geldbeutel aus der Umkleidekabine eines Sportvereins und kaufte mit den darin befindlichen Kreditkarten für etwa 3000 Euro ein. Die Polizei fand bei Wohnungsdurchsuchungen allerdings noch mehr Diebesgut.

Nachdem im Dezember beziehungsweise Anfang Januar im Stadtwesten Erlangens aus der Umkleidekabine eines Sportvereins mehrere Geldbeutel und Mobiltelefone entwendet worden waren, entstand ein noch größerer Schaden, als der zunächst unbekannte Täter die erbeuteten Kreditkarten für den Kauf von Artikeln im Wert von 3000 Euro einsetzte.

Die Erlanger Polizei fand im Rahmen der Ermittlungen heraus, dass der Dieb in mehreren Geschäften in der Innenstadt Bekleidung, Parfum und Gutscheine widerrechtlich erwarb. Der Tatverdacht gegen einen amtsbekannten 29-jährigen Erlanger erhärtete sich, als das Verkaufspersonal der Läden bei Befragungen eine markante Personenbeschreibung abgeben konnte.

Zeugenaussagen zufolge begleitete den Arbeitslosen zunächst eine unbekannte Frau, weitere Ermittlungen führten zu einer 46-jährigen Erlangerin, die mit dem Tatverdächtigen liiert ist. Aufgrund der Beweislast beantragte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht in Erlangen den Erlass von insgesamt drei Durchsuchungsbeschlüssen sowie einen Haftbefehl gegen den Endzwanziger.

Letzterer wurde am Dienstag vollzogen. Im Zuge der darauf folgenden Durchsuchungen von insgesamt drei Wohnungen in Erlangen und im nördlichen Landkreis, fanden Beamte der Erlanger Polizei diverse Beweise und teures Diebesgut.

Außer Kreditkarten, Mobiltelefonen und Kundenkarten, fand man im Geldbeutel des Mannes auch die Dauerkarte eines Bundesliga-Vereins sowie widerrechtlich erworbene Kleidung und eine markante Handtasche der 46-Jährigen in deren Wohnung. Letztere wurde kurz zuvor mit einer der gestohlenen Kreditkarten ebenfalls in einem Erlanger Laden bezahlt. Durch die vorliegende Anzeige konnte damit ein weiterer Diebstahl einer Geldbörse aufgeklärt werden, die kurz vor Weihnachten aus einem Patientenzimmer einer Universitätsklinik in der Innenstadt entwendet worden war. Die Polizeit lieferte den Haupttäter bereits in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.