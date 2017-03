Erlanger Sieger beim Tanz-Turnier

Am Samstag hat der Tanz-Turnier-Club mehr als 50 Paare eingeladen - vor 57 Minuten

ERLANGEN - Wunderschöne Kleider, atemberaubende Choreografien und am Ende sogar einen Erlanger Sieger: Am Samstag hat der Tanz-Turnier-Club im Rahmen des Mittelfränkischen Tanzsport-Wochenendes zum Turnier geladen.

Sieht gut aus, ist aber verdammt schwierig: Tanzen auf hohem Niveau.



Sieht gut aus, ist aber verdammt schwierig: Tanzen auf hohem Niveau.



Marcel Hammrich und Anastasia Aronova haben sich dabei den ersten Platz von acht Paaren in der Hauptgruppe A-Latein vor heimischem Publikum gesichert.

Mehr als 50 Paare aus ganz Deutschland und Österreich waren in den verschiedenen Klassen in Standard und Latein angetreten. Die Hauptgruppe A ist in der Wertung die höchste Klasse. Schön anzusehen waren allerdings alle.

en