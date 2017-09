Erlanger Siemens-Werkfeuerwehr zeigte ihre Schlagkraft

ERLANGEN - Die Siemens-Werkfeuerwehr hat zu Beginn der Feuerwehraktionswoche ihre Schlagkraft demonstriert. Ein Höhepunkt war die Vorführung der abknickbaren Drehleiter.

Mit der abknickbaren Drehleiter kam die Feuerwehr trotz eines Hindernisses an die „Verletzten“ heran. © Klaus-Dieter Schreiter



Auf einem Dach lagen zwei verletzte Personen, jedoch war deren Rettung nicht so einfach, weil ein Hindernis im Weg war. Mit der normalen Drehleiter wäre die Feuerwehr nicht an die Verletzten herangekommen, doch mit der im oberen Teil abknickbaren Leiter war es kein Problem.

Das hochmoderne Fahrzeug kann im Bedarfsfall in der gesamten Stadt eingesetzt werden, denn es gibt einen Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Erlangen und Siemens. Demnach rückt die Siemens-Wehr tagsüber ganz regulär mit in den Stadtteil Bruck aus, die Freiwillige Feuerwehr Bruck dafür nachts auch zu Einsätzen bei Siemens. Diese Kooperation macht Sinn, weil die Freiwillige Feuerwehr tagsüber relativ wenig Personal zur Verfügung hat, die Werkfeuerwehr hingegen nachts und am Wochenende nicht voll besetzt ist.

Eine Modenschau mit ihren Einsatzkleidungen wurde den Gästen auch präsentiert. Unter anderem mit dabei waren neben der Tagesdienstkleidung und der Ausgehuniform auch die Imker-Schutzkleidung, Hitzeschutz-Kleidung, ein Gas-/Säureschutzanzug und ein Dekontaminations-Schutzanzug.

Zu den technischen Ausrüstungen, die ausgestellt waren, gehört auch der Großraumlüfter. Der wurde im Stadtgebiet bereits mehrfach eingesetzt — zum Beispiel um nach einem Pkw-Brand eine Tiefgarage zu belüften.

