Die Spielegruppe des E-Werks veranstaltete am Samstag und Sonntag die "Erlanger Spielertage" in allen Räumen des Kulturzentrums - mit einer riesigen Auswahl an Karten- und Brettspielen für Groß und Klein, vom Klassiker bis zur Messeneuheit. Dieses Jahr gab es auch einen Escape Room, in dem die Spieler knifflige Aufgaben lösen konnten. Rollenspielrunden und Erklärungen zu den angebotenen Neuheiten komplettierten das Angebot. Am Samstag waren die Räume bis Mitternacht geöffnet, am Sonntag ist um 21 Uhr Schluss. © Harald Sippel