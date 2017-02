Erlanger Spielplatz muss Parkhäusern weichen

ERLANGEN - Der Startschuss für die „neue Housing Area“ ist gefallen. Gestern rückten die ersten Bagger an, um den Spielplatz an der Hartmannstraße zu planieren. An dieser Stelle plant die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau den Bau von Parkhäusern. Die abgebauten Spielgeräte sollen an anderer Stelle einen neuen Platz finden, so die Gewobau.

Bauarbeiter haben gestern begonnen, den Spielplatz an der Hartmannstraße zu demontieren — sehr zum Missfallen vieler Mieter. © Foto: Harald Sippel



Nachdem bereits im vergangenen Jahr mit der Vollmodernisierung und Aufstockung der drei Wohngebäude Ecke Hartmann-/Schenkstraße begonnen wurde, startet die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau nun mit dem Bau der beiden Parkhäuser Schenkstraße und Johann-Kalb-Straße. Ebenfalls im Frühjahr beginnt der Ersatzneubau für die Schenkstraße 166. Ab Sommer steht laut einer Pressemitteilung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft die Aufstockung mehrerer Gebäude in der Hartmann- bzw. in der Schenkstraße an. Über den Beginn der weiteren Aufstockungsmaßnahmen werde gesondert informiert, heißt es von der Gewobau.

Der Spielplatz, versichert Gewobau-Geschäftsführer Gernot Küchler, solle keinesfalls wegfallen. „Auch uns ist an ausreichend Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche gelegen. Daher werden wir andere Bereiche im Wohngebiet ausbauen, um den Wegfall des Spielplatzes zu kompensieren.“ So soll zum einen der Spielplatz an der Schenkstraße modernisiert und ausgebaut werden.

Zum anderen besteht die Möglichkeit, durch die Neugestaltung der Außenanlagen in der Housing Area für weitere Bewegungs- und Spielangebote zu sorgen. „Jeder Mieter in der Housing Area ist herzlich eingeladen, persönlich oder über seinen gewählten Mietervertreter seine Wünsche und Ideen beim Runden Tisch einzubringen. Hier wird über die künftige Gestaltung der Außenanlagen mitentschieden“, erläutert Küchler.

Nach Abschluss der Bauvorbereitungen soll ab Ende März mit dem Bau begonnen werden. Die Gewobau Erlangen plant dessen Fertigstellung gegen Ende des Jahres beziehungsweise für das Frühjahr 2018. Ebenfalls spätestens im Frühjahr 2018 sollen die oben benannten Aufstockungsmaßnahmen beendet sein. Die Fertigstellung des Ersatzneubaus für die Schenkstraße 166 wird vermutlich im Frühjahr 2019 sein.

Auch wenn Ersatz geplant ist, werden die Kinder und Eltern über längere Zeit ohne diese beliebten Spielplätze für die Altersgruppe ab sechs Jahre auskommen müssen, ist sich der Stadtrat der Erlanger Linken, Anton Salzbrunn, sicher. Für die Mieter, so eine Anwohnerin, werde damit der Runde Tisch in Frage gestellt, der das Verfahren begleiten soll. „Was sollen wir noch dort, wenn so etwas nicht einmal rechtzeitig angekündigt wird?“ In den vergangenen Tagen hatten sich die Mieter mit einer Unterschriftenaktion für den Erhalt des Spielplatzes stark gemacht.

hör/en