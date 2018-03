Erlanger springt um Sieg in Finale von "Big Bounce"

ERLANGEN - Drei Guides aus dem Nürnberger Trampolinpark Airtime sprangen unter 4000 Bewerbern um den großen Preis des RTL-Formats "Big Bounce". Nur einer, Kilian Langer, schaffte es in die Finalshow am Freitag - und muss dort ein gigantisches Hindernis überwinden.

Reich durch Trampolin-Salti wie diesen? Kilian Langer will am Freitag ganz hoch hinaus: Der Erlanger hat die Chance, im RTL-Format "Big Bounce" eine sechsstellige Summe zu gewinnen. Foto: MG RTL D / Markus Hertrich



Kilian Langer aus Erlangen kann sich am Freitag den Traum erfüllen, durch ein Hobby reich zu werden. Der 28-jährige Student der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) schaffte es unter 4000 Bewerbern für die RTL-Game-Show "Big Bounce" ins letztendliche Finale. Dabei war er nicht der einzige Trampolinsportler aus der Region, zusammen mit Max Geiger und Tim Thiele schafften auch zwei Nürnberger den Sprung in die Sportshow. Alle drei arbeiten als Guides im Nürnberger Trampolinpark Airtime, der im August 2017 seine Pforten öffnete. Von den dreien rückte aber nur Kilian Langer rückte in die Finalshow vor, die am Freitag ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

Darin hüpft er um 100.000 Euro Preisgeld, muss sich aber gegen 39 andere Finalisten durchsetzen, die sich in fünf Vorrunden aus insgesamt 400 für die Show zugelassenen Trampolinspringern für die letzten Hindernisse qualifizierten, darunter der titelgebende "Big Bounce".

Zunächst muss im Finale ein für die Sportler völlig neuer Parcours in einem Sprint durch- und übersprungen werden, wonach nur die 16 schnellsten Teilnehmer weiterkommen. Im "Bounce Off" treten die verbliebenen Akrobaten danach gegeneinander an, womit sich das Feld auf zwei Personen reduziert. Beim gigantischen "Big Bounce" gilt es schließlich, fast senkrecht Trampolinwände von über acht Meter Höhe zu bewältigen. Nur wer dies als Erstes schafft, bekommt die 100.000 Euro.

Langer, der in Erlangen Englisch und Sport auf Lehramt studiert, war bereits am 23. Februar in einer der fünf Vorrunden der am 26. Januar gestarteten RTL-Sendung zu sehen. Dabei verfolgten über drei Millionen Fernsehzuschauer seine Sprünge. Die Chancen auf einen Finalsieg stehen nicht schlecht für ihn. Zwar springt Langer erst seit zwei Jahren Trampolin, nebenbei arbeitet er aber auch als Tutor für Geräteturnen und weitere Sportkurse an der FAU und kennt sich daher mit Akrobatik bestens aus. Mindestens vier Mal die Woche trainiert er für eineinhalb Stunden verschiedene Disziplinen und verbessert seine Körperbeherrschung seit letztem Jahr zusätzlich durch Turmspringen. Ob er den Titel in die Region holt, werden Fernsehzuschauer am Freitagabend sehen.

