Erlanger Stadtrat prangert häusliche Gewalt an

ERLANGEN - Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am Sonntag, 25. November, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung ein Zeichen gesetzt: Im Rahmen der Aktion "Wir brechen das Schweigen" des Hilfetelefons "Gewalt gegen Frauen" war auf jedem dritten Sitz im Ratssaal das Profil einer gesichtslosen Frau zu sehen.

Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November setzte der gesamte Erlanger Stadtrat in seiner Sitzung ein Zeichen. © Rainer Wich



Mit dieser Aktion wollte man darauf hinweisen, dass jede dritte Frau in Deutschland von Gewalt durch einen Mann betroffen ist – unabhängig von Herkunft und sozialer Schicht. OB Florian Janik erklärte dazu: "Gewalt gegen Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung! Unsere Aktion in der Stadtratssitzung macht deutlich: Erlangen sagt ‚Nein!‘ zu Gewalt an Frauen".

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Christina Nießen-Straube, wies in ihrer kurzen Rede auf alarmierende Zahlen zu häuslicher Gewalt hin. Jeder vierten Frau in Deutschland sei von ihrem Partner oder Ehemann Gewalt angetan worden, und zwar genau in dem Bereich, wo sie sich eigentlich sicher fühlen sollte: im häuslichen Schutzraum. Die Dunkelziffer ist jedoch weitaus höher, weil viele Frauen wegen Schuldgefühlen, aus Angst oder aus Scham schweigen. Deshalb wurde im März 2013 das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben eingerichtet. Es berät rund um die Uhr vertraulich, anonym und kostenfrei.

In Erlangen bietet die Beratungsstelle Frauennotruf Erlangen Mädchen und Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, sowie Personen, die diesen beistehen, eine professionelle Beratung und Begleitung an, die auch die lokalen Begebenheiten mit einbezieht und persönlich unterstützen kann. Im Autonomen Frauenhaus Erlangen finden Frauen Zuflucht, die Gewalt durch ihren Partner oder Ehemann erfahren und keinen Ort haben, an den sie flüchten können. Es bietet seit 40 Jahren neben Schutz auch Beratung und weitere vielfältige Unterstützung.

