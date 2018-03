Erlanger Stadträte haben ein Herz für Vierbeiner

Hundesteuer bleibt so wie sie ist — Seit 2004 unverändert - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Die jährliche Hundesteuer in Erlangen ab dem Kalenderjahr 2018 war Thema im jüngsten Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA).

Frankreich hat sie abgeschafft. Dänemark und Italien schon lange. Ebenso England, Spanien und noch viele andere europäische Länder. In Deutschland dagegen sorgt die Hundesteuer weiterhin für ein paar zusätzliche Euro im Stadtsäckel. Dass das in Erlangen künftig auch ein bisschen mehr sein könnte, stand nach einer Empfehlung des Revisionsamtes im Raum. Denn da schaute man zu den Nachbarn nach Fürth oder Nürnberg und stellte fest, dass dort deutlich höhere Steuern für die lieben Vierbeiner verlangt werden.

Allerdings kamen die Mitglieder des HFPA schnell überein, die Steuersätze so zu belassen wie sie seit 2004 sind. Obschon Räte von Grüner Liste und SPD anfangs darüber nachgedacht hatten.

Nach Angaben der Verwaltung sind in Erlangen 3039 Hunde angemeldet (Stand vom 26. Januar 2018). Davon 2714 sogenannte Ersthunde. Für einen solchen sind 96 Euro im Jahr zu bezahlen. Der Steuersatz für den Zweithund liegt schon bei 132 Euro. Genauso viel muss man in Nürnberg und Fürth jeweils für den Erst- und Zweithund berappen.

In Schwabach ist der Hundehalter mit 100 Euro, beziehungsweise 140 Euro dabei. Und in München verlangt man jeweils 100 Euro. Ein hundesteuerliches Schnäppchen bieten unter anderem Coburg, Schweinfurt oder auch Bayreuth mit lediglich 50 Euro für den Ersthund.

Bei Kampfhunden langen etliche Kommunen schon deutlich kräftiger zu. Nicht so in Erlangen. Denn in der Hugenottenstadt gibt es nur "eine verschwindend geringe Zahl" solcher Hunde, weiß Wolfgang Knitl, Leiter der Stadtkämmerei. Die Hundesteuer trägt mit jährlichen Einnahmen zwischen 240 000 und 250 000 Euro zur Finanzierung aller kommunaler Aufgaben in Erlangen bei.

rwi