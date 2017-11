Erlanger Stadtwerke fit für die Zukunft

ERLANGEN - Das 50-jährige Jubiläum im Jahr 2017 erlaubt einen Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines Unternehmens, ohne das die Stadt Erlangen und ihre Bevölkerung im Grunde genommen nicht existieren könnten.

Die Stadtwerke stellen unter anderem Strom, Fernwärme und Wasser zur Verfügung. In der Leitwarte behält man den Überblick. © Archivfoto: Schreiter



50 Jahre Erlanger Stadtwerke AG – der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Geus feiert den Mut und die Weitsicht der damaligen Verantwortlichen, "wohl wissend, dass damit der direkte Einfluss der Stadt Erlangen auf das Tagesgeschäft stark eingeschränkt worden ist". Auf dem Weg von einem behördenähnlichen Eigenbetrieb der Stadt, gegründet 1858 als "Erlanger Gasgesellschaft AG", weitergeführt 1915 als "Städtisch technische Werke Erlangen", hat das seit 1967 wirtschaftlich handelnde Unternehmen die Herausforderungen der Liberalisierung des Energiemarkts meistern können.

Neben der Bereitstellung von Strom und Wasser übernehmen die ESTW heute auch den öffentlichen Nahverkehr, die Bäder und den Ausbau des Glasfasernetzes. Dass 1998 ein Bürgerentscheid den teilweisen Verkauf verhindert hat, sieht selbst der damalige OB Siegfried Balleis im Nachhinein als richtig und zukunftsentscheidend an. Da ist er sich einig mit seinem Nachfolger Florian Janik, der die Daseinsvorsorge "auf keinen Fall an private Betreiber abgeben" will: "Auch der Ausbau des Glasfasernetzes, der Zugang zum schnellen Internet gehört auf jeden Fall unter öffentliche Kontrolle, genauso wie die größte Herausforderung der Zukunft, die Energiewende." Klimaschutz, Ökologie und Nachhaltigkeit fordert der ESTW-Aufsichtsratsvorsitzende ebenso ein wie in der Zukunft die Vernetzung von Stadtteilen mit kleinräumigen Wärmelösungen.

Hohe Investitionen

Vor dem und im Jubiläumsjahr haben die ESTW kräftig investiert. Insgesamt 19,7 Millionen Euro flossen in die Sanierung des Freibades West, auf dessen Gelände ein Hallenbad entstanden ist, das das beim Frankenhof mit 63 000 Badegästen im Jahr 2016, das gerade abgerissen wird, ersetzt. Ein neuer Wasserhochbehälter am Meilwald für sechs Millionen Euro fasst 12 Millionen Liter – dreimal soviel wie der bisherige sanierungsbedürftige Hochbehälter am Burgberg. Das Wasserwerk West und die Wasserkraftanlage "Werker", die umweltfreundlichen Strom für rund tausend Haushalte erzeugt, ebenso der Neubau eines Blockheizkraftwerks im Siemens-Campus sind und waren weitere Baustellen der jüngsten Geschichte. So kann Wolfgang Geus zufrieden feststellen: "Zu keiner Zeit gab es bisher irgendwelche Engpässe bei der Versorgung der Kunden mit Energie und Wasser." 20065 Häuser sind – bei einem Stromabsatz von 366 Millionen kWh im Jahr – an das 1039 km lange Stromnetz angeschlossen, 7166 Haushalte erhalten Erdgas, 1773 Fernwärme. Geus: "Als einer der ganz wenigen Energieversorger in Deutschland halten wir die Strompreise trotz höherer Steuern und gesetzlicher Abgaben weitere zwölf Monate stabil. Außerdem gab es deutliche Preissenkungen für unsere Erdgaskunden."

Die Aufwendungen für den Stadtverkehr teilen sich zu 51 Prozent die ESTW, zu 49 Prozent die VAG. Jährlich 13,6 Millionen Fahrgäste nehmen das Angebot auf einem Liniennetz von 232 Kilometern wahr, das von 19 Buslinien bedient wird. Die Anschaffung von zwei Gelenkbussen hübschen das Jubiläumsjahr auf.

Das Glasfaserkabelnetz verfügt über eine Länge von 580 Kilometern – mit Internet-Geschwindigkeiten von 300 Megabit pro Sekunde. Inzwischen können bereits mehr als 29 000 Erlanger Haushalte diese moderne Technik nutzen. Geus: "Mit diesem Ausbau schaffen wir uns ein weiteres Standbein, das unser Kerngeschäft sehr gut ergänzt."

Mit 572 Mitarbeitern erwirtschafteten die ESTW im vergangenen Jahr – bei einer Bilanzsumme von 269 Millionen Euro – einen Jahresgewinn von 5,6 Millionen Euro (2015: 5,4 Mio.).

UDO B. GREINER