Erlanger Stadtwerke-Kamin leuchtet lila

Unternehmen beteiligt sich an Aktion zum Welt-Pankreaskrebstag - vor 39 Minuten

ERLANGEN - "Die Welt sieht Lila" lautet das Motto des diesjährigen Welt-Pankreaskrebstags, der am Donnerstag, 15. November, bereits zum fünften Mal stattfindet. Dabei leuchtet der Erlanger Stadtwerke-Kamin auch lila.

Der Schornstein der Erlanger Stadtwerke wurde 2017 bunt angestrahlt. © Klaus-Dieter Schreiter



Ganz in diesem Sinne haben sich Prof. Robert Grützmann, Direktor der Chirurgischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen, und Wolfgang Geus, Vorstandsvorsitzender der Erlanger Stadtwerke, etwas Besonderes einfallen lassen: Um auf die Krebserkrankung aufmerksam zu machen, wird der Stadtwerke-Kamin, der aus der Erlanger Innenstadt 141 Meter in den Himmel ragt und auch aus der Ferne gut zu sehen ist, für einen Tag lila angestrahlt. An diesem Tag werden Sehenswürdigkeiten von Argentinien bis Zypern weltweit lila illuminiert. Zudem klären Experten der Chirurgie bei einem Patientensymposium über Pankreaskrebs auf.

Symposium der Uni

Neben dem sichtbaren Zeichen im Stadtbild veranstaltet die Chirurgische Klinik des Uni-Klinikums Erlangen ein Patientensymposium, zu dem Betroffene, Angehörige und alle weiteren Interessierten sowie Ärzte herzlich eingeladen sind. Bei der Veranstaltung klären Experten verschiedener Disziplinen darüber auf, was Bauchspeicheldrüsenkrebs genau ist, wie er diagnostiziert und behandelt wird und worauf operierte Patienten bei ihrer Ernährung achten sollten. Das Patientensymposium findet am Donnerstag, 15. November, von 16 bis 18 Uhr im Rudolf-Wöhrl-Hörsaal, Östliche Stadtmauerstraße 11, statt.

In Deutschland erhalten jährlich etwa 17 100 Menschen diese folgenschwere Nachricht. Weil Betroffene zunächst nichts von dem Karzinom merken, das in ihnen bereits Schaden anrichtet, und die Symptome auch im weiteren Krankheitsverlauf recht unspezifisch sind, wird der Krebs oft zu spät erkannt – meist erst dann, wenn er bereits Metastasen gebildet hat.

Das Pankreaskarzinom gehört zu den aggressivsten Krebserkrankungen und verläuft in der Mehrzahl der Fälle tödlich. Um das Bewusstsein für die Erkrankung zu schärfen und damit die Chancen auf Früherkennung zu verbessern, findet jährlich im November der Welt-Pankreaskrebstag statt.

www.ccc.uk-erlangen.de

