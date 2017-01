Erlanger Stadtwerke-Kamin leuchtet wieder

ERLANGEN - Die Reaktionen waren überwältigend. Der erleuchtete Stadtwerkekamin in der Neujahrsnacht hat vielen richtig gut gefallen. Wolfgang Geus, der Vorstandsvorsitzende der Stadtwerke, reagiert: Der Schlot wird jede Nacht leuchten — das ganze Jahr lang. Start ist heute Abend.

Der Vorstandsvorsitzende der Stadtwerke, Wolfgang Geus, erfüllt die Wünsche vieler Erlanger und lässt den Kamin leuchten. © Klaus-Dieter Schreiter



Dass die Idee charmant ist, das war Wolfgang Geus schon klar. Den Stadtwerkschornstein in der Neujahrsnacht blau erstrahlen zu lassen, ist eben einfach eine guter Einfall.

Dass die Aktion der Erlanger Stadtwerke zu ihrem besonderen Jubiläum — 50 Jahre Aktiengesellschaft — allerdings eine so positive Resonanz hervorruft — das hat den Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens dennoch gewaltig überrascht.

1600 mal haben Fotos des erleuchteten Kamins, die die Stadtwerke auf ihrer Homepage veröffentlicht haben, ein „Gefällt mir“ erhalten, fast 10 000 mal ist das Video gelobt worden. Dazu gab es noch unzählige positive Kommentare.

„Ein Gewinn für das Stadtbild“, zitiert Wolfgang Geus aus einer der Mail an den städtischen Energierversorger. Der Tenor der elektronischen Post ist übereinstimmend: „Bitte wieder einschalten!“

Der Vorstandsvorsitzende freut sich natürlich über diese Reaktionen, er findet ja auch, dass der erleuchtete Kamin ein „Hingucker“ ist. Deshalb reagiert er auch: Geus will die Wünsche seiner Kunden erfüllen. Ab heute Abend wird der Riesenschlot an sieben Nächten in der Woche illuminiert werden. Von der Abenddämmerung bis morgens früh, wenn die Beleuchtung der Straßenlaternen wieder eingeschaltet wird.

Der Verbrauch für den Leuchtspaß sei gering, das erklärt der Vorstandsvorsitzende schon vorab. Etwa 8400 Kilowattstunden Strom sind notwendig. Das entspricht dem Verbrauch von zwei Drei-Personen-Haushalten im Jahr.

Erzeugt wird diese Energie aus regenerativen Quellen. Der Strom, den die Stadtwerke für Erlangen insgesamt liefern, beträgt im Jahr 660 Milliarden Kilowattstunden.

Blau hat der Stadtwerkekamin in der Neujahrsnacht geleuchtet, in der Zukunft sind auch andere Varianten denkbar: „Wir können alles machen“, sagt Wolfgang Geus. „Da werden wir uns im Lauf des Jahres noch etwas einfallen lassen.“

