Erlanger Stadtwerke-Kamin leuchtet wieder

Aktion am Donnerstag anlässlich des Welt-Pankreaskrebstages - vor 56 Minuten

ERLANGEN - Anfang des Jahres untersagte die Regierung von Mittelfranken den Erlanger Stadtwerken, den Heizwerk-Kamin weiterhin anzustrahlen. Am Donnerstag leuchtet(e) der Schlot aber weithin sichtbar lila. Eine Ausnahme — oder kehrt nun also doch die Schornstein-Beleuchtung dauerhaft zurück?

Eine einmalige Aktion: „Die Welt sieht lila“. © Harald Sippel



Eine einmalige Aktion: „Die Welt sieht lila“. Foto: Harald Sippel



"Im Moment ist das eine einmalige Aktion. Doch das kann sich schon bald ändern." Wolfgang Geus, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke, ist optimistisch, dass die Rückkehr der Beleuchtung des Heizkraftwerk-Schornsteins keine einmalige Sache ist. Anlässlich des Welt-Pankreaskrebstags wurde unter dem Motto die "Welt sieht Lila" der 141 Meter hohe Kamin wieder angestrahlt – und das Genehmigungsverfahren für regelmäßig Illuminierungen bei der Regierung von Mittelfranken nähert sich einer – wie Geus hofft – positiven Entscheidung. "In den vergangenen Monaten haben wir Gutachten an sieben verschiedene Stellen geschickt. Von der Flugsicherung über das Landesamt für Umweltschutz bis hin zur Stadt. In Ansbach wird nun alles zusammengeführt."

Der "lila Schlot" am Donnerstagabend ist das Resultat einer Ausnahmegenehmigung, die nicht zuletzt durch den Einsatz von Prof. Robert Grützmann, Direktor der Chirurgischen Klinik des Universitätsklinikums, bei der Regierung von Mittelfranken für diesen weltweiten Aktionstag erteilt wurde.

Das generelle Verfahren befindet sich aber bereits in der Endphase: Eine Hürde wurde bereits im Oktober im Bauausschuss der Stadt genommen. Der Beleuchtung des Kamins des Heizkraftwerks der Stadtwerke wurde die "erforderliche Abweichung von den Regelungen der städtischen Werbeanlagensatzung erteilt". Denn dort ist unter anderen geregelt, dass Werbung — und als solches wird die Beleuchtung des Kamins eingestuft — "grundsätzlich nicht in die freie Landschaft wirken" oder "die Anlage nicht größer als 1/3 Länge und 1/3 Breite einer Fassade überschreiten" darf. Beim Schornstein sei hingegen "die Fassade vollständig beleuchtet."

Die Regierung von Mittelfranken hatte den Erlanger Stadtwerken im Februar 2018 mit sofortiger Wirkung aufgrund einer fehlenden Genehmigung untersagt, den Kamin des Heizwerks in der Nacht zu illuminieren.

Zuvor standen bereits die Naturschutzverbände Bund Naturschutz (BN), Landesbund für Vogelschutz (LBV), Natur- und Umwelthilfe (NUH) und Naturschutzgemeinschaft Erlangen (NGE) einer Beleuchtung des Stadtwerke-Schornsteins über das Jubliläumsjahr 2017 — zum 50-jährigen ESTW-Bestehen hatte der Kamin jede Nacht bunt geleuchtet — hinaus kritisch gegenüber. In einem offenen Brief hatten sich die Verbände an den Stadtwerke-Vorstand und an die Stadtspitze gewandt und sich für eine Beleuchtung nur noch in Ausnahmefällen ausgesprochen.

smö