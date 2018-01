Erlanger Stadtwerke-Kamin strahlt nur am Wochenende

Reaktion auf Kritik von Vogel- und Naturschützern - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Der Kamin des Heizkraftwerks der Erlanger Stadtwerke wird auch nach dem Jubiläumsjahr weiterhin angestrahlt. Allerdings nur noch von Freitag bis Sonntag.

Der Kamin des Heizkraftwerks der Erlanger Stadtwerke wurde 2017 bunt angestrahlt. © Klaus-Dieter Schreiter



"Es freut uns, dass unsere Kaminillumination in Erlangen so positiv aufgenommen wurde", haben die Erlanger Stadtwerke (ESTW) am Donnerstagnachmittag via Facebook im Internet verkündet – und zugleich mitgeteilt, wie zukünftig die Beleuchtung des Heizkraftwerk-Schlots geregelt sein wird.

Denn so ganz klar darüber, ob es nun eine Fortsetzung der Aktion zum Jubiläumsjahr geben soll, waren sich die ESTW-Verantwortlichen lange nicht. Schließlich erreichten die ESTW auch kritische Stimmen.

"Eine Allianz aus Vogel-, Natur- und Umweltschützern sieht den Tier- und Umweltschutz in Gefahr und macht uns für das Insekten- und Vogelsterben verantwortlich. Wir nehmen diese Kritik sehr ernst und suchen deshalb das konstruktive Gespräch. Wir sind optimistisch, dass eine akzeptable Lösung für beide Seiten gefunden wird," heißt es auf der ESTW-Facebook-Seite.

Bis zum Treffen mit den Kritikern gilt eine Kompromissregelung: "Vorübergehend und als Zeichen unserer Ernsthaftigkeit werden wir den Kamin nur an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag beleuchten."

smö