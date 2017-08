Erlanger Stimmen zum Besuch von Angela Merkel

Geburtsdatum: 17. Juli 1954

Beruf, Funktion: Deutsche CDU-Politikerin, seit November 2005 Bundeskanzlerin

Kurzbeschreibung: Angela Merkel ist eine deutsche Politikerin (CDU) und seit dem 22. November 2005 Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.





Die Physikerin errang am 2. Dezember 1990 erstmals ein Bundestagsmandat. Von 1991 bis 1994 war Merkel Bundesministerin für Frauen und Jugend im Kabinett Kohl IV und von 1994 bis 1998 Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Kabinett Kohl V. Von 1998 bis 2000 amtierte sie als Generalsekretärin der CDU und ist seit dem 10. April 2000 deren Bundesvorsitzende.





2005 löste Merkel Gerhard Schröder als Bundeskanzler ab. Am 20. November 2016 gab Merkel bekannt, erneut für den CDU-Parteivorsitz sowie den Bundeskanzlerposten bei der Bundestagswahl 2017 zu kandidieren, wozu sie am 6. Dezember 2016 vom CDU-Parteitag mit einem Ergebnis von 89,5 Prozent nominiert wurde.

