Erlanger Studentin ist Teil der Filofax-Community

Aber bitte ohne Smartphone, Teil I: Franzi Schleif und ihr Terminplaner

ERLANGEN - Fotos, Adressbuch, Nachrichten, Telefon, Notizblock und Stift. Alles, was man früher unterwegs vermissen konnte, hat man nun immer dabei: im Smartphone. Es sah so aus, als würde das Digitale das Analoge verdrängen. Nicht so bei Franzi Schleif. Sie liebt ihren Filofax-Kalender und hat Tausende Follower auf Instagram und YouTube.

Hat ihrem Kalender immer dabei: Franzi Schleif. Foto: Horst Linke



Natürlich steht auch dieser Termin im Kalender: "Treffen mit Kati von den Erlanger Nachrichten", schwarze Schrift auf einem braunen Sticker, daneben "Bachelor Arbeit abgeben", "Fitnessstudio" oder "Work". Der Terminkalender von Franzi Schleif ist eigentlich wie jeder andere, nur analog — und ziemlich populär.

Auf Instagram hat die 23-Jährige als "elfenbeinmaedchen" 6500 Follower, ihre Videos auf YouTube haben knapp 6000 Nutzer abonniert. Was die Erlanger Studentin dort zeigt? Ihren Filofax-Kalender und wie sie ihn gestaltet.

"Ich habe noch nie einen Termin in mein Smartphone eingetragen." Eines besitzt die gebürtige Straubingerin natürlich trotzdem, auch online ist sie aktiv. "Für Termine funktioniert das für mich aber nicht. Ich muss etwas aufschreiben, um es mir zu merken." In ihrem Fall ist es sogar so: "Wenn ich mir fünf Minuten überlege, wie ich einen Termin gestalte, bleibt er im Kopf. Beim Handy müsste ich mir einen Alarm stellen und verpeile das total."

In ihrem Freundeskreis kennt Schleif viele, die ebenfalls einen Buchkalender benutzen. "Natürlich nicht so wie ich, bei mir geht das ja über das Funktionale hinaus." Denn die Studentin schreibt nicht nur ihre Termine in den Kalender, sie gestaltet sie. "In der Schule war es das Hausaufgabenheft, in das ich lustige Sticker geklebt habe, später ein Buch-Kalender mit Glitzer-Stift." Vor drei Jahren hat sie ihren ersten Planer gekauft. "Irgendwann ist es eskaliert."

Angefangen hat es mit YouTube-Videos, "in denen Leute bunte Klebebänder in ihre teuren Kalender kleben", erinnert sich Schleif. "Das habe ich gesehen und fand es erst einmal total bescheuert." Mittlerweile gibt es in Deutschland eine große Planer-Community, die sich über Facebook, Instagram und YouTube über ihre kreativen Kalender austauscht.

Franzi Schleif hat auf Instagram begonnen, Fotos von ihrer Wochen-Deko zu posten. "Ich habe schnell gemerkt: Den Leuten gefällt das. Dann macht es noch mehr Spaß." Termine, die sie sich schnell notieren muss, schreibt sie auf Zettelchen und klebt sie in die entsprechende Woche. "Das Basteln mache ich am Wochenende, dabei filme ich auch für YouTube."

Dass dadurch Fremde an ihrem Alltag teilhaben, stört die Studentin nicht. "Wenn es wichtige Termine sind, schreibe ich sie nur kryptisch auf. Ärztenamen muss ich nicht nennen, sondern nur: Zahnarzt. Dann ist es mir egal, wenn Leute das wissen."

Die Deko spiegelt die Termine und die Stimmung wider, dabei nutzt Schleif nicht nur verschiedene Schrift-Arten, sondern auch besondere Deko-Artikel, die sie in Fachgeschäften oder im Internet kauft. "Manche Sticker haben Künstler entworfen, die meisten sind aus dem asiatischen Raum."

Auf ihrem Schreibtisch liegen Glasboxen mit den schönsten Washi-Tapes, das sind wieder abziehbare Klebebänder, und andere Bastel-Sachen herum. Gerade im Trend: Marmor-Farben. "Ich inszenieren das Ganze auch. Dann setze ich mich hin und bastele drauf los." Was nächste Woche ansteht? Das "elfenbeinmaedchen" zeigt es uns.

