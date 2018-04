Erlanger stürzt bei Skitour im Zillertal 100 Meter in die Tiefe

Beim Abstieg rutschte der 38-Jährige aus - er zog sich schwere Verletzungen zu

FINKENBERG/TIROL - Ein 38-jähriger Erlanger verunglückte am Sonntag bei einer Skitour in Tirol. Er stürzte 100 Meter in die Tiefe, nachdem er beim Abstieg ausgerutscht war. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Beim Abstieg vom Gipfel der IV. Hornspitze im Zillertal in Österreich ist ein 38-jähriger Mann aus Erlangen abgestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Tiroler Polizei mitteilte, hatte der Mann gemeinsam mit seinem 30 Jahre alten Begleiter am Sonntag eine Skitour von der Berliner Hütte zur IV. Hornspitze unternommen. Da der letzte Weg zum Gipfel sehr steil ist, ließen die beiden demnach ihre Ski in einer Senke zurück und stiegen mit Steigeisen zum Gipfel auf.

Beim Abstieg rutschte der 38-Jährige aus und stürzte etwa 100 Meter über steiles, felsiges Gelände ab. Sein Begleiter setzte sofort einen Notruf ab. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik nach Innsbruck.

dpa