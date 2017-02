Erlanger Tanzmariechen: "Sport und kein Klamauk"

Selina Pohl von den Brucker Gaßhenkern verrät, wie sie sich fit hält - vor 48 Minuten

FRAU POHL - Dutzende Auftritte, oft mehrere am Tag. Dabei immer ein Lächeln auf dem Gesicht — egal ob bei Spagat oder Salto. Während die Faschingsbegeisterten feiern, meistern Gardetänzerinnen eine sportliche Herausforderung. Wie anstrengend ist das eigentlich? Tanzmariechen Selina Pohl (16) von den Brucker Gaßhenkern verrät es.

Frau Pohl, mal ganz ehrlich: Gardetanz — ist das eher Sport oder nur Klamauk?

Ich würde sagen, es ist Sport. Für mich ist es mehr als beispielsweise der Showtanz. Gerade als Tanzmariechen muss man herausragen in Akrobatik und Haltung, weil man ja ganz alleine auf der Bühne steht.

Warum tanzen Sie eigentlich in der Garde: Wegen des Spaßes am Fasching oder wegen des sportlichen Aspekts?

Mir macht das Tanzen sehr viel Spaß. Vor allem das Training mit den anderen Mädchen. Ich finde aber auch Fasching toll. Ein bisschen ist es also aus beidem etwas.

Wie oft trainieren Sie?

Garden trainieren ab April bis zum Beginn der neuen Faschingszeit im November. Wir üben alle zwei Wochen. Ich als Tanzmariechen trainiere zusätzlich noch einmal pro Woche.

Wie bereiten Sie sich auf die Faschingsphase genau vor?

Kurz davor wird noch einmal speziell trainiert, vor allem Akrobatik und Beinführung. Außerdem muss man sich im Training auf jeden Auftritt anders einstellen, da die Bühnen mal kleiner und mal größer sind.

Und wie geschafft sind Sie dann, wenn der Fasching wieder vorbei ist?

Ich merke den Fasching körperlich auf jeden Fall. Nach einer kurzen Pause geht es im April aber schon wieder mit Kraft- und Konditionstraining weiter. Außerdem übe ich auch alleine, damit ich nichts verlerne. Und man muss schon früh die neuen Tänze und Schritte lernen.

Bilderstrecke zum Thema

Großes Faschingstreiben in der Eichendorff-Sporthalle in Erlangen: Beim Kinderfasching der Brucker Gaßhenker am Samstagnachmittag schauten kleine Prinzessinnen, Piraten und andere Gestalten zur großen Sause vorbei. Wir haben die Bilder!