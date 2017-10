Erlanger Theaterpreis für "Mrs. Wandlungsfähigkeit"

Janina Zschernig wird am Sonntag, 8. Oktober, ausgezeichnet - vor 8 Minuten

ERLANGEN - Janina Zschernig hat die Jury mit ihrer Wandlungsfähigkeit und Musikalität überzeugt. Am Sonntag, 8. Oktober, wird sie mit dem Erlanger Theaterpreis 2017 ausgezeichnet.

Janina Zschernig in der Komödie „Stück Plastik“ von Marius von Mayenburg. Foto: Jochen Quast



Seit 1994 vergibt der Förderverein des Theaters Erlangen jährlich seinen Theaterpreis für herausragende künstlerische Leistungen am Theater Erlangen. In diesem Jahr wird der Preis an Janina Zschernig verliehen.

Die 29-jährige Schauspielerin studierte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main und ist seit der Spielzeit 2012/13 ein zentrales und prägendes Ensemblemitglied des Theaters Erlangen.

In den vergangenen fünf Jahren hat sie – so die Begründung der Jury – in mehr als 30 Inszenierungen und Rollen enorme Wandlungsfähigkeit und hohe Musikalität bewiesen.

Die öffentliche Preisverleihung findet am Sonntag, 8. Oktober, im Anschluss an die 15-Uhr-Vorstellung des Stücks "Die Schutzflehenden" gegen 17 Uhr im Foyercafé des Markgrafentheaters statt.

