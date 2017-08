Erlanger THW-ler bildete tunesische Helfer aus

ERLANGEN - 15 hauptamtliche tunesische Katastrophenschützer vom dortigen "Office National de la Protection Civile" (ONPC) sind kürzlich in Wilhelmshaven von der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) ausgebildet worden. Als Ausbilder mit dabei: Andreas Winterbauer vom THW Erlangen.

Andreas Winterbauer ist ein echtes THW-Urgestein. Jetzt hat der erfahrene Helfer 15 tunesische Katastrophenschützer mit ausgebildet. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Etlichen Auslandseinsätze für das THW hat Andreas Winterbauer schon hinter sich, hat unter anderem bei Katastrophen in Afrika, Indien und auf den Malediven geholfen, und einen Hilfskonvoi nach Wladimir hat er auch schon begleitet. Dabei hat der 47-jährige viel Erfahrung gesammelt und ist aus diesem Grund auch mit all seinen Fähigkeiten in der entsprechenden THW-Datenbank geführt. Bei der Bundesanstalt war man nun der Meinung, dass Winterbauer genau der Richtige ist, um zusammen mit anderen THW-Helfern den 15 hauptberuflichen tunesischen Katastrophenschützern das beizubringen, was sie in dem speziellen Ausbildungsmodul in Wilhelmshaven lernen sollten.

Richtiges Verhalten

Dazu gehören das richtige Verhalten im Einsatz, der Umgang am Einsatzort mit Leitern, Seilen, Ketten und Spanngurten, und auch der Aufbau von Beleuchtung. Wie das deutsche THW organisiert ist, wurde ebenfalls erläutert. "Eigentlich alles ganz ähnlich wie wir es bei uns in der Grundausbildung machen", erläutert Winterbauer, der bereits seit 1985 beim THW ist und eines der ersten Mitglieder in der damals neu gegründeten Jugendgruppe war. Als er volljährig wurde arbeitete er im Instandsetzungszug, wurde bald Gruppenführer, kümmerte sich auch noch um die Wasserschaden- und Pumpengruppe und bildete den Nachwuchs mit aus. Heute ist Andreas Winterbauer Schirrmeister beim Erlanger THW für die Wartung und Pflege der Ausstattung und deren Verwaltung verantwortlich.

Für den Einsatz in Wilhelmshaven als Trainer ist Winterbauer von seinem Chef bei der Autobahnmeisterei Erlangen, Stefan Hahn, zwei Wochen lang frei gestellt worden. Das THW unterstützt Tunesien bereits seit August 2012 bei der Etablierung von ehrenamtlichen Strukturen im Bevölkerungsschutz. Auch andere Behörden des Bundesinnenministeriums, dem auch das THW unterstellt ist, sind an diesem Projekt beteiligt. Ziel ist es, tunesische Ehrenamtliche so auszubilden und mit Material, Geräten, persönlicher Schutzkleidung und Fahrzeugen auszustatten, dass sie in Katastrophenfällen wie beispielsweise größeren Unfällen, Hochwasser, Erdrutsch oder Einsturz von Gebäuden handlungsfähig sind und die hauptamtlichen Einsatzkräfte unterstützen können.

Bisher wurden 25 verschiedene Qualifizierungen für 191 hauptamtliche tunesische Katastrophenschützer durchgeführt, die als Multiplikatoren in ihre Heimat zurückgegangen sind. Von knapp 700 vorqualifizierten tunesischen Ehrenamtlichen hat sich das THW 462 in unterschiedlichen Ausbildungen qualifiziert. Darunter waren rund 40 Prozent Frauen. Seit Projektbeginn wurden in den 24 tunesischen Provinzen 18 Ehrenamtsvereine im Bevölkerungsschutz gegründet, zwei weitere sind im Aufbau.

"Ich bin in Sachen Ausbildung um eine tolle Erfahrung reicher geworden", strahlt Andreas Winterbauer nach der Rückkehr aus Wilhelmshaven. Eine echte Bereicherung sei es für ihn gewesen, mit den tunesischen Kollegen zusammen zu arbeiten. "Es hat nicht nur Spaß gemacht, es ist auch eine Genugtuung, wenn man durch seinen ehrenamtlichen Einsatz anderen Menschen helfen kann".

