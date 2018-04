Erlanger THW stets einsatzbereit

Der "Förderungsverein" unterstützt Organisation - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Förderungsverein Technisches Hilfswerk hat mit der Finanzierung von Technik und Ausbildung auch im abgelaufenen Jahr wieder mit dazu beigetragen, dass das Erlanger THW bestens ausgerüstet und stets einsatzbereit ist. Während der Jahreshauptversammlung sind zudem zahlreiche Mitglieder geehrt worden.

Der Vorsitzende des Förderungsvereins THW, Volker Schmidt (r.), und Stellvertreter Hans-Jürgen Rupprecht (3. v. r.) ehrten die Mitglieder Christine Schmidt-Parpart, Jasmin Flaschka, Luise Engelmann, Stefan Müller, Paul Schnell, Holger Schuldt, Stefan Gothe, Hans-Jürgen Rupprecht und Claudia Rupprecht für langjähriges Engagement. © Klaus-Dieter Schreiter



Für ihre besonderen Verdienste um das THW sind Wolfgang Allstadt und Paul Schnell während der Jahreshauptversammlung mit dem Ehrenzeichen in Gold mit Kranz ausgezeichnet worden. Allstadt ist ein Urgestein des Ortsverbandes und des Förderungsvereins. Er war unter anderem der erste Jugendbetreuer und von 1996 bis 2012 Ortsbeauftragter. Auch heute noch engagiert sich der Geehrte im Ortsverband und unterstützt seinen Nachfolger als Ortsbeauftragten, Bernd Völkel, mit seinem Fachwissen. Paul Schnell ist ebenfalls seit den Anfängen im THW aktiv. Er war unter anderem Zugführer und hat den Ortsverband von 1993 bis 1996 als Ortsbeauftragter geführt. Jetzt kümmert er sich mit seinen Kochkünsten um die Verpflegung und den Zusammenhalt der Generationen im Ortsverband.

Mit dem Ehrenzeichen in Silber wurden Jasmin Flaschka und Holger Schuldt ausgezeichnet. Schuldt leiste in der Elektro- Gruppe fachlich exzellente Führungsarbeit bei Ausbildung, Einsatz unter anderem mit dem 61 kVA- Stromerzeuger und bei technischen Hilfeleistungen, sagte der Vorsitzende des Förderungsvereins, Volker Schmidt, der die Ehrungen vornahm. Jasmin Flaschka sei seit vielen Jahren das Rückgrat der Jugendarbeit und vor allem eine große Motivatorin für den THW-Nachwuchs, stellte Schmidt fest. Die Jugendgruppe mit ihren 25 Mitgliedern wird vom Förderungsverein auch finanziell unterstützt.

Für 40-jährige Mitgliedschaft bedankte sich der Förderungsverein bei Stefan Müller, für 30 Jahre bei Luise Engelmann, Christine Gothe, Claudia Rupprecht, Klaus-Dieter Schreiter und Christine Schmidt-Parpart, und für 25 Jahre bei Stefan Gothe, Christian Hinterstein und Thorsten Liebetruth.

Die Ehrungen fanden während der Mitgliederversammlung im Heim an der Zimmermannsgasse statt. Während dieser Versammlung stellte Volker Schmidt auch die Aktivitäten des Vereins vor, der am 11. Juli 1968 als der erste in der Republik gegründet wurde und im Sommer sein 50-jähriges Bestehen groß feiern will.

Mit den diesjährigen Einnahmen in Höhe von rund 50 000 Euro – darunter sind Spenden und Mitgliedsbeiträge in Höhe von zusammen rund 17 000 Euro – sind unter anderem die Ausgaben des THW für Liegenschaften, Fuhrpark und Ausstattung gedeckt worden. Bekanntlich hat der Förderungsverein etliche Fahrzeuge und Geräte zur öffentlichen Gefahrenabwehr angeschafft und muss diese auch unterhalten.

In diesem Jahr soll ein 61 kVA-Stromerzeuger übernommen werden. Auch die Erweiterung und Modernisierung der Unterkunft ist geplant. Am 1. Mai wird das THW wieder eine der größten und attraktivsten Stationen bei der Erlanger Rädli stellen.

kds