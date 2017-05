Rundgang über das Bergkirchweih-Gelände: Die finale Phase der Bauarbeiten hat begonnen, ab 1. Juni aber locken Bier, Musik und Geselligkeit wieder Hunderttausende Besucher an.

Acht Hebammen stemmen sich in Erlangen gegen den Trend der Zeit und eröffnen ein Geburtshaus.

Die Dritte Dimension lebt - und zwar in der aktuellen Sonderausstellung des Siemens MedMuseums in Erlangen. Das Haus zeichnet mit der Schau die Entwicklung von 3D-Visualisierungstechniken in der Medizin nach - und zeigt dabei Wachsmodelle ebenso wie Röntgentechniken und 3D-Drucker.