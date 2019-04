Erlanger Triathlon: Startplatz für die Kurzdistanz gewinnen

Die Plätze sind bereits nach acht Stunden restlos vergriffen gewesen - vor 6 Minuten

ERLANGEN - Die Erlanger Nachrichten verlosen einen Startplatz für den 30. M-net Erlanger Triathlon. Die Kurzdistanz ist bereits restlos ausgebucht. Wer am 21. Juli 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und elf Kilometer Laufen will, hat jetzt aber noch eine Chance.

Ab in den Kanal: Beim Erlanger Triathlon kämpfen sich die Teilnehmer durchs aufgewühlte Wasser.



Innerhalb von acht Stunden waren alle Startplätze vergeben. Das war wieder ein neuer Rekord. Wer beim Erlanger Triathlon über die Kurzdistanz dabei sein wollte, musste also schnell sein - oder hat Pech gehabt. Eine Chance aber gibt es noch, um beim großen Jubiläumsrennen - der Erlanger Triathlon feiert sein 30. Bestehen - dabei zu sein.

Wir verlosen einen Kurzdistanz-Startplatz. Wer gewinnen will, muss diese Frage richtig beantworten: Auf welcher Kanalseite schwimmt man 2019?

Mitmachen kann man per Email, die richtige Antwort mit Name und Telefonnummer an redaktion-erlangen@pressenetz.de - Stichwort "Verlosung Triathlon". Einsendeschluss ist Montag, 8. April, 12 Uhr. Einen Hinweis zur Frage gibt es im neuen Lokalsportcast, dem Sport-Podcast der Erlanger Nachrichten. Dort dreht sich eine ganze Folge fast ausschließlich um den Erlanger Triathlon. 2019 zeigten 800 Athleten auf der Kurz- und Mitteldistanz starke Leistungen. Auf dem Siegerpodest gab es Überraschungen.