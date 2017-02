Erlanger über die Maschen der Trickdiebe

ERLANGEN - Trickdiebe versuchen mit falschen Identitäten an Beute zu kommen. Vor allem Senioren suchen sie sich gerne als Opfer aus, wie einige Fälle in Erlangen aus jüngster Zeit zeigen. Gerhard Hittinger, Erster Kriminalhauptkommissar in Erlangen, kennt Tipps, mit denen man sich schützen kann.

Welche Maschen sind momentan am beliebtesten?

Gerhard Hittinger: Die Diebe geben sich zum Beispiel häufig als Polizeibeamte aus, um in die Wohnungen zu gelangen. Oder sie rufen an und geben vor, man habe bei einem Gewinnspiel gewonnen und sie benötigen persönliche Daten.

Wie schützt man sich am besten davor?

Hittinger: Zuerst einmal gibt es zum Beispiel gar keine telefonische Gewinnbenachrichtigung. Wenn ein angeblicher Polizist oder Mitarbeiter der Stadt vor der Tür steht, sollte man sich den Ausweis zeigen lassen und überprüfen. Bei weiteren Bedenken ist es gut, bei der jeweiligen Dienststelle anzurufen und sich Auskunft über den Angestellten geben zu lassen.

Was sollten Geschädigte zuerst machen, wenn sie Opfer eines Trickdiebstahls wurden?

Hittinger: Sie sollten sich auf jeden Fall sofort bei der Polizei melden und so detailliert wie möglich wiedergeben, was passiert ist. Wie hat der Täter gehandelt? Hat er etwas angefasst? Wie sieht er aus?

