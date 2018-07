Erlanger überlebt Sturz in Kalabrien

ERLANGEN - Einen zehn Meter tiefen Sturz hat ein Erlanger in Kalabrien schwer verletzt überlebt.

Ein Rettungswagen mit Blaulicht im Einsatz. © Lukas Schulze/Archiv (dpa)



Beim Besuch seiner Eltern in Kalabrien hatte der gebürtige Erlanger Fliesenlegermeister Giovanni P. (Name geändert), einen Unfall. Als er am Donnerstagabend in den Bergen den Sonnenuntergang bewundern wollte, rutschte er aus und stürzte in die Tiefe. Dabei brach er sich den Oberschenkel und mehrere Rippen. Per Handy konnte er Hilfe rufen.

Drei Stunden später trafen die Retter am Unglücksort ein. In mehreren süditalienischen Zeitungen wurde über den Unfall berichtet. Vom ADAC wurde Giovanni P. zurück nach Erlangen geflogen, wo er operiert werden soll.

