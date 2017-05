Erlanger Uni-Präsident kritisiert Verbleib der Lehrerausbildung in Nürnberg

ERLANGEN - Der Präsident der Friedrich-Alexaner-Universität (FAU), Prof. Joachim Hornegger, kritisiert, dass die Erziehungswissenschaftliche Fakultät nun doch nicht von Nürnberg nach Erlangen kommt.

Die angehenden Pädagogen bleiben nun doch in Nürnberg. Foto: Michael Matejka



"Der Verbleib der Lehrerbildung in Nürnberg wirft die Entwicklungspläne für die Erziehungswissenschaftliche Fakultät und Fachbereich Theologie zurück", sagte er den Erlanger Nachrichten. Ursprünglich hatte der universitäre Umstrukturierungsplan unter dem Motto "Vision FAU 2030" vorgesehen, dass im Gegenzug für die inzwischen verworfene Teil-Verlagerung der Technischen Fakultät ("TechFak") die angehenden Pädagogen aus der Regensburger Straße in der Frankenmetropole in das Erlanger Stadtzentrum ziehen. Im später zur Verfügung stehenden so genannten Himbeerpalast der Siemens AG soll künftig mit den Geistes- und Sozialwissenschaften ein eigenes geisteswissenschaftliches Zentrum entstehen.

Da nun aber nach einem Beschluss der Staatsregierung die Hugenottenstadt ganz die Ingenieurswissenschaften behält und Nürnberg eine eigenständige Hochschule bekommt, bleibt nun auch die Lehrerbildung in der Noris.

Den Aufbau der neuen Hochschule, die in Nürnberg besonders zukunftsträchtige Disziplinen erhalten soll, möchte die FAU unterstützen. Selbst arbeite man weiterhin daran, die Ingenieurswissenschaften international wettbewerbsfähig zu halten, so Hornegger. An der Strategie ändere sich auch nach der Standort-Entscheidung, die Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) kürzlich verkündet hatte, nichts. "Wir sind mit dem Anspruch unterwegs, in der Weltspitze mitzuspielen", so der FAU-Präsident.

Zugleich läuft die Suche nach einem Areal für die erweiterte Technische Fakultät in Erlangen auf Hochtouren. Der Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) hatte kürzlich verschiedene Gebiete ins Spiel gebracht, darunter Flächen im Umfeld des Uni-Südgeländes sowie auf dem künftigen Siemens Campus. Bestätigungen aber gibt es hierfür nicht. An öffentlichen Diskussionen über mögliche Ausweichquartiere will Hornegger nicht teilnehmen: "Wir arbeiten Hand in Hand mit der Stadt und den anderen Beteiligten daran, dass wir die Flächen bekommen, die uns zugesagt wurden". Details nannte er dazu nicht.

SHARON CHAFFIN