Erlanger Uniklinik-Direktor fordert rasche Tarifeinigung

Warnstreiks bringen pro Tag Ausfälle im mittleren sechsstelligen Bereich - vor 25 Minuten

ERLANGEN - Mit Blick auf die heiße Phase in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder an diesem Wochenende ruft der Ärztliche Direktor des Erlanger Universitätsklinikums, Prof. Heinrich Iro, die Verhandlungsführer zur schnellen Einigung auf.

"Bitte einigt Euch schnell", sagte Iro den Erlanger Nachrichten. Mit jedem weiteren Warnstreiktag würde das Uni-Klinikum "eine Menge Geld" verlieren.Am Dienstag und Mittwoch hatten sich auch zahlreiche Beschäftigte der Erlanger Uni-Klinik dem Aufruf dem Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) angeschlossen und für zwei Tage die Arbeit niedergelegt.

DATUM: 26.02.2019..RESSORT: Lokales ..FOTO: Horst Linke ..MOTIV: Zentrale Streikkundgebung öffentlicher Dienst..Demo-Zug vom E-Werk über Rathausplatz zum Schlossplatz.. © Horst Linke



DATUM: 26.02.2019..RESSORT: Lokales ..FOTO: Horst Linke ..MOTIV: Zentrale Streikkundgebung öffentlicher Dienst..Demo-Zug vom E-Werk über Rathausplatz zum Schlossplatz.. Foto: Horst Linke



Dieser Warnstreik habe der Uni-Klinik pro Tag Einbußen "im mittleren sechsstelligen Bereich" gebracht, sagte der Ärztliche Direktor. Der OP-Betrieb war an den Warnstreiktagen auf etwa 45 Prozent heruntergefahren worden. Es waren insgesamt vier Stationen geschlossen und einige deutlich reduziert.

DATUM: 26.02.2019..RESSORT: Lokales ..FOTO: Horst Linke ..MOTIV: Zentrale Streikkundgebung öffentlicher Dienst..Demo-Zug vom E-Werk über Rathausplatz zum Schlossplatz.. © Horst Linke



DATUM: 26.02.2019..RESSORT: Lokales ..FOTO: Horst Linke ..MOTIV: Zentrale Streikkundgebung öffentlicher Dienst..Demo-Zug vom E-Werk über Rathausplatz zum Schlossplatz.. Foto: Horst Linke



Trotz der Ausfälle hat Iro aber auch Verständnis für die Streikenden, insbesondere für die Forderung nach einer Angleichung der Landesangestellten an die Bezahlung der Beschäftigten bei Bund und Kommunen.

Fachkräfte werden abgeworben

Seit Jahren. so Iro weiter, weist er daraufhin, wie "hochproblematisch" er die Aufteilung in zwei Tarifverträge für die Beschäftigten der Länder (TV-L) und die Beschäftigten von Bund und Kommunen (TVöD) hält. Die Folgen erlebe er jeden Tag in seiner Klinik, wenn andere Kliniken gut ausgebildete Fachkräfte der Uni-Klinik abwerben würden: "Sie versprechen den Mitarbeitern ein Top-Gehalt, das sie bei uns tarifbedingt nicht bekommen können." Die ver.di-Forderung könne diese Differenz "weitestgehend" ausgleichen. "Wir kommen damit unserem Ziel ein Stück näher", sagte Iro.

DATUM: 26.02.2019..RESSORT: Lokales ..FOTO: Horst Linke ..MOTIV: Zentrale Streikkundgebung öffentlicher Dienst..Demo-Zug vom E-Werk über Rathausplatz zum Schlossplatz.. © Horst Linke



DATUM: 26.02.2019..RESSORT: Lokales ..FOTO: Horst Linke ..MOTIV: Zentrale Streikkundgebung öffentlicher Dienst..Demo-Zug vom E-Werk über Rathausplatz zum Schlossplatz.. Foto: Horst Linke



Eine "normale" Krankenschwester ist im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder in der Entgeltgruppe Kr 7a eingruppiert und verdient im Erlanger Uni-Klinikum im Durchschnitt monatlich ohne Zulagen 2933 Euro Brutto und damit 243 Euro weniger als im TVöD.

In der Tarifrunde fordert die Gewerkschaft linear sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro, eine Neugestaltung der Entgeltordnung sowie spezielle Verbesserungen für die Krankenpflege.

SHARON CHAFFIN