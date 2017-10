Erlanger Uniklinikum stellt Berufe vor

ERLANGEN - Schule fertig, was nun? Die Erlanger Uniklinik stellt bei einem großen Berufs-Informationstag an diesem Sonntag, 8. Oktober, verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten vor.

Wie wäre es mit einer Ausbildung im Krankenhaus? © Patrick Seeger/dpa



Was passt zu mir? Auf diese Frage können Schülerinnen und Schüler, hauptsächlich der 9. bis 12. Klasse, am Sonntag, 8. Oktober 2017, von 10 bis 14 Uhr, im Universitätsklinikum Erlangen ihre Antwort finden.

Bereits im vierten Jahr in Folge stellt das Uni-Klinikum im Ulmenweg 18 ganz unterschiedliche Ausbildungsberufe vor – vom Büro- oder Informatikkaufmann über Elektroniker und Metallbauer bis hin zu neun medizinischen beziehungsweise Pflegeberufen. Jugendliche haben an diesem Tag die Möglichkeit, verschiedene Berufsfelder in Führungen, Demonstrationen und auch bei Übungen hautnah kennen zu lernen.

Zusätzlich können sie an einem Bewerbungstraining teilnehmen, sich Tipps zu ihrer mitgebrachten Bewerbungsmappe einholen und sich rund ums Thema Praktikum am Uni-Klinikum Erlangen informieren.

Wer mag, darf an einem Kleinkindsimulator üben, eine Ernährungssonde zu legen, an einem Übungsarm eine Blutentnahme durchführen oder in einem Alterssimulationsanzug erleben, wie sich betagte Menschen fühlen. Außerdem können Interessierte ihre praktischen Fähigkeiten testen, etwa beim Pipettieren, Mikroskopieren oder Beurteilen von Röntgenbildern. Bei Führungen in Kleingruppen zeigen Ausbilder und Azubis ihre Arbeitsplätze vor Ort. In diesem Jahr öffnet auch erstmals das Werkstattgebäude seine Tür und präsentiert auf drei Ebenen Schweiß- und Elektrovorführungen. Was es sonst noch gibt? Speisen und Getränke, Gewinnspiele, eine Live-Moderation von Hit Radio N1 mit Musik und Vieles mehr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Das Uni-Klinikum Erlangen ist mit über 7500 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Franken. Insgesamt werden mehr als 700 Jugendliche in 20 unterschiedlichen Berufen ausgebildet.

Mit parallelem Studium

Für das Jahr 2018 gibt es rund 250 freie Ausbildungsstellen – in vielen Bereichen läuft gerade der Bewerbungszeitraum. Bewerben kann sich jeder mit einem guten Schulabschluss, je nach Voraussetzung der einzelnen Berufe.

Für Abiturienten gibt es auch Ausbildungsangebote mit parallelem Studium. Jedes Jahr werden die meisten der Schüler und Azubis eines Ausbildungsjahrgangs übernommen.

ZWeitere Informationen zum Tag der Ausbildung unter www.uk-erlangen.de/tda und auf Facebook unter www.facebook.com/uniklinikumerlangen

Weitere Informationen zu den Ausbildungsplätzen 2018 unter www.uk-erlangen.de/ausbildung2018

