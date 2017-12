Erlanger Verein "Tigerauge" unterstützt todkranke Kinder und Familien

Hilfe in den schwersten Stunden - Patienten aus ganz Nordbayern - 30.11.2017 18:41 Uhr

ERLANGEN - Der Verlust eines lieben Menschen ist schlimm. Noch schmerzhafter aber ist das Sterben und der Tod des eigenen Kindes. Der Erlanger Verein "Tigerauge - Initiative Kinderhospiz Nordbayern" hilft betroffenen Familien und unterstützt das Palliativteam der Kinderklinik. Eine Ehrenamtliche weiß, wie es den Eltern ergeht: Sie selbst hat ihren krebskranken Sohn verloren.

Ein Platz, der den Betroffenen ein kurzes Innenhalten ermöglicht: Der Andachtsraum wurde kürzlich in der Erlanger Kinderklinik eröffnet. Foto: Foto: Peter Roggenthin



Für Karin Büttner ist immer Totensonntag: Es vergeht kein Tag, an dem die 51-Jährige nicht an Florian, ihren toten Sohn, denkt. "Für mich haben Weihnachten oder Floris Geburts- und Sterbetag viel mehr Bedeutung als der morgige Totensonntag", sagt sie. Drei Jahre war der Junge alt, als er an Leukämie erkrankte - und sieben, als er im August 2003 verstarb, zu Hause, im Kreis seiner Familie und "ganz friedlich", wie die Mutter erzählt.

Florians Ziel, ein Zeugnis zu bekommen und in die zweite Klasse versetzt zu werden, hat er geschafft, sagt Karin Büttner: "Er war so stolz auf seine Noten." Ende Juli 2003 bekam Florian sein Zeugnis, kurz darauf war er tot.

Zwischen Sommer 1999 und Sommer 2003 lagen für das Kind und seine Familie Tage, Wochen, Monate und Jahre schlimmster Krankheitszustände mit Bestrahlung, Chemotherapie und zwei Knochenmarktransplantationen, es gab aber auch immer wieder Hoffnung, dass es doch noch gut ausgehen könnte. Von den rund vier Jahren, in denen der Bub im Erlanger Universitätsklinikum behandelt wurde, blieben elf Tage ohne Krankenhaus - in der restlichen Zeit waren Florian und seine Familie entweder ambulant oder stationär in der Kinderonkologie.

Wenn ein Kind unheilbar erkrankt, wirft das die ganze Familie aus der Bahn. Obwohl Eltern und alle Angehörigen ihre ganze Energie in dieser Ausnahmesituation für ihr Kind bräuchten, kommen oft (Folge-)Schwierigkeiten hinzu: Ausgaben, die die Krankenkasse nicht übernimmt und die Familie nicht selbst bezahlen kann, oder auch die Betreuung von Geschwisterkindern. Manchmal haben schwerstkranke Kinder und Jugendliche auch einen Wunsch, den die Mütter und Väter nicht allein erfüllen können.

Spenden sind nötig

In solchen und vielen weiteren Fällen springt seit fast zehn Jahren der gemeinnützige Erlanger Verein "Tigerauge - Initiative Kinderhospiz Nordbayern" unbürokratisch ein. Die Gründerin und Vereinsvorsitzende Dorothea Hobeck - selbst Pharmazeutin - und ehemalige Lehrerin an der Schule für Kranke des Erlanger Universitätsklinikums und ihr Verein sammeln seit 2008 Spenden insbesondere für eine verbesserte ambulante und stationäre Palliativ- und Hospizbetreuung. Mit Hilfe des Direktors der Kinder- und Jugendklinik, Prof. Wolfgang Rascher, konnten notwendige Voraussetzungen für die Versorgung geschaffen werden.

In die Ausbildung von Pflegekräften und Ärzten im Bereich Palliativmedizin sowie in die Anschaffung von zusätzlichen Autos für das Palliativ-Team hat der Verein "Tigerauge" in den vergangenen Jahren viel Geld investiert. 2016 konnte ein mit einer extra Kühltechnik versehener Raum, in dem Eltern von ihrem dort aufgebahrten verstorbenen Kind 24 Stunden lang Abschied nehmen können, eröffnet werden. Auch der kürzlich eingeweihte Andachtsraum geht auf die Spenden von "Tigerauge" zurück. Allein im laufenden Jahr hat der Verein bisher mehr als 100.000 Euro für diese Zwecke aufgewandt.

Der Leiterin des Kinderpalliativteams der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums, Chara Gravou-Apostolatou, fallen sofort mehrere Beispiele ein, bei denen der Verein im Rahmen der Kinderklinik Betroffenen schnell geholfen hat: zum Beispiel mit einem Rollstuhl für ein schwerkrankes Kind, dessen Krankheitsstand laut Kasse noch kein Hilfsmittel zuließ, obwohl das Kind in der Notlage tatsächlich eines benötigte.

"Die Kinder und ihre Krankheiten sind bei uns sehr unterschiedlich", erzählt die Kinderärztin, "wir haben Neugeborene, Kleinkinder, aber auch junge Erwachsene mit Retardierungen." Auch Kinder mit verschiedenen Krebsarten, schweren neurologischen Leiden sowie Herz- und Stoffwechselerkrankungen werden von dem Palliativteam betreut. Pro Jahr versorgen die Mitarbeiter der Universitätsklinik im Schnitt bis zu 40 Kinder und Jugendliche sowie deren Familien stationär und 50 Patienten im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche. Die Beschäftigten, Ärzte, Pflegekräfte, Psychologen, Seelsorger und Lehrkräfte wollen bei den Patienten durch eine gute Symptomkontrolle ein hohes Maß an Lebensqualität im häuslichen Umfeld ermöglichen.

Patienten aus ganz Nordbayern

"Tigerauge" begleitet Familien mit lebensbedrohlich erkrankten Kindern. Der Verein steht den Familien ganz konkret bei, etwa indem einzelne der inzwischen mehr als 30 Mitglieder am Bett der sterbenden Kinder sitzen, Geschwisterkindern die Teilnahme an Freizeiten ermöglichen oder den Angehörigen zuhören und Trost spenden. Dabei arbeitet der Verein eng mit der Kinder- und Jugendklinik und der Schule für Kranke zusammen.

Die Büttners selbst haben Unterstützung von außen nicht wirklich gebraucht. Die Familie wohnt in Langensendelbach im Landkreis Forchheim, hatte es daher im Gegensatz zu vielen Patienten, die aus ganz Nordbayern stammen, zur Uniklinik nicht weit. Die Dinge, die Florian noch einmal sehen und machen wollte, konnten die Eltern ihm ermöglichen: "Er wollte noch einmal im Nürnberger Tiergarten die Delfine sehen und zum Bauernhof seiner Tante Agnes fahren – all das haben wir gemacht." Ihr Sohn war sich bewusst darüber, dass seine Zeit begrenzt ist, sagt die Mutter. Bis zuletzt hat Florian trotz Rückschlägen jede Behandlung auf sich genommen: "Er war so stark." Man habe ihm nur erklären müssen, weshalb er die Tabletten nehmen muss, dann hat er es gemacht. Die Familie ist an dieser harten Prüfung nicht gescheitert, auch deshalb, weil sie über ein sehr stabiles soziales Netz verfügt, das sie in den schweren Stunden aufgefangen hat.

Karin Büttner weiß, wie wichtig diese Hilfe ist - und dass viele Betroffene sie nicht haben. Deshalb war ein Verein wie "Tigerauge", der neue Versorgungsstrukturen geschaffen hat, notwendig gewesen. Aus diesem Grund engagiert sich Karin Büttner, die Religionspädagogin ist, seit der Vereinsgründung 2008 selbst bei "Tigerauge", unterstützt todkranke Kinder und ihren Familien, steht ihnen als Trauer- und Sterbebegleiterin zur Seite. Ein Foto ihres verstorbenen Sohnes ist im Flyer des Vereins zu finden.

Warum aber tut sie sich das an? Schließlich wird sie dabei immer wieder mit ähnlichen Schicksalen, wie es auch ihren Sohn und ihre Familie ereilt hat, konfrontiert. "Ich mache das für Florian", antwortet sie, "und auch für mich". Das Vertrauen, das ihr die Betroffenen entgegenbringen, sei für sie ein "großartiges Geschenk". Sie begegnet den Müttern und Vätern auf Augenhöhe, wird von ihnen gut angenommen. Außerdem möchte sie mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit den immer noch bei vielen Menschen vorhandenen Tabus vor Sterben und Tod entgegenwirken.

Besondere Kraft zieht die praktizierende Katholikin aus ihrem Glauben: "Die Zeit des Haderns und der Wut ist vorbei", sagt Karin Büttner. "Ich weiß, dass es Flori dort, wo er jetzt ist, besser geht als während seiner Krankheit, er sich in guten Händen befindet und wir uns eines Tages wiedersehen."

"Tigerauge" hat das Spendenkonto: Sparkasse Erlangen, IBAN: DE 63 7635 0000 0060 0149 95, BIC: BYLADEM1ERH, Stichwort: "Tigerauge". Das Kinderpalliativteam der Kinder- und Jugendklinik hat das Spendenkonto: Finanzbuchhaltung der Klinikumsverwaltung, IBAN: DE84 7635 0000 0000 0464 04, Stichwort: "Kinderpalliativteam/34012236"

SHARON CHAFFIN