Erlanger Volleyballer am Netz und an der Seitenlinie

ERLANGEN - In kaum einer Sportart hat der Trainer so viele Einflussmöglichkeiten wie beim Volleyball. Eine Saison ohne Coach zu bestreiten, ist deshalb besonders schwierig. Und dennoch überrascht der TV 1848 Erlangen in der Landesliga. Zuletzt allerdings auch sich selbst.

Im Saisonendspurt geht dem neuformierten TV 1848 Erlangen (blau) ein wenig die Luft aus. Foto: Fotos: Berny Meyer



An diesem Samstag hatte man alles gesehen in der Heinrich-Kirchner-Halle, alles, was man in der gesamten Saison nicht gesehen hat. Hängende Köpfe, ratlose Gesichter, ängstliche Blicke und eine Heimmannschaft, von der am Ende nur noch ein Häufchen Elend übrig war. „Es war eines unserer schlechtesten Spiele der Saison“, sagte Christian Hurtig. Und das bereits schon nach der ersten Partie, noch ahnungslos, dass es schlimmer kommen würde.

Die Volleyballer des TV 1848 hatten an ihrem Doppelspieltag den TV Haßfurt und den TSV Stein zu Gast. In der Landesliga-Tabelle lagen die Erlanger noch gut im Aufstiegsrennen, mussten dafür aber beide Spiele gewinnen. Der erste Gegner war Haßfurt, der vermeintlich leichtere Part. Doch schon nach wenigen Ballwechseln war klar: Bei den Gästen klappte an diesem Tag alles. Und bei den Hausherren nichts.

Die Annahme der Erlanger flog ungenau im eigenen Feld herum, die Angriffe waren ohne Druck. Früh lag der TVE mit 2:7 zurück. Spielertrainer Christian Hurtig nahm die erste Auszeit. Doch auch danach wurde es nicht besser. Mit 16:25 ging der erste Satz verloren. „Wir haben zu viele Eigenfehler gemacht, waren unruhig auf dem Feld“, sagt Hurtig. „Im zweiten Satz war dann auch die Stimmung weg.“

Und der Trainer, gewissermaßen. Denn einen eigenen Coach haben die Erlanger nicht. In der vergangenen Saison ist das Team aus der Bayernliga abgestiegen und hat sich nahezu aufgelöst. „Fast die komplette zweite Mannschaft ist nachgerückt“, sagt Hurtig. Nur ein Spieler aus der ehemaligen Ersten ist geblieben, zudem kehrte Zuspieler Leo Basel zurück. „Wir haben einen Trainer gesucht, suchen auch immer noch, aber es gibt nicht viele.“

Ohne Coach in die neue Saison

Also ging die Mannschaft ohne Coach in die neue Saison. „Wir haben uns zusammengesetzt und gewählt, wer es machen soll. Seither muss sich jeder dazu bekennen.“ Hurtig ist nun Spieler und Trainer gleichzeitig, wenn der Zuspieler aufs Feld muss, übernimmt sein Gegenpart Leo Basel die Rolle an der Seitenlinie.

„Es ist schwierig“, sagt Hurtig. „Leo fängt meist an, er hat mehr Erfahrung, auch schon in der Bayernliga.“ Wenn es aber nicht gut läuft, dann muss der 30-Jährige selbst ran. Gerade auf der Zuspielerposition, dem Spielmacher im Volleyball, kann man versuchen, mit einem Wechsel die Partie zu verändern. „Doch ich brauche auf dem Feld dann fünf oder sechs Punkte, um reinzukommen.“ Es ist eben eine andere Perspektive als an der Seitenlinie.

Gewählter Trainer und Spieler: Christian Hurtig.



Gegen Haßfurt passiert dann auch genau das: Der Wechsel verliert seine Wirkung, auch der zweite und dritte Satz gehen verloren. „Als Trainer versuche ich, die Motivation hoch zu halten. Aber wenn wir den achten Aufschlag am Stück verschlagen, dann kann ich auch nichts mehr sagen.“ Es sind Momente wie diese, in denen ein Trainer ein Machtwort sprechen könnte. Doch Hurtig ist eben auch Spieler.

„Wir haben immer das Problem, dass alle spielen wollen. Deshalb müssen wir schon sehen, wann wir wen einwechseln.“ Es gibt, wie in jeder Teamsportart, auch Unzufriedene. „In der Mannschaft haben wir zum Beispiel vier Mittelblocker, da sitzt auch manchmal einer ein ganzes Spiel draußen.“ Hurtig muss das dann rechtfertigen. „Aber wir reden nach der Partie darüber und schaffen es immer sofort aus der Welt.“

Spannend wird es auch, wenn sich Hurtig selbst einwechselt und Basel dafür das Coaching übernimmt. „Wir haben dann klare Regelungen, wann wer aufs Feld zurückkommt.“ Dass er selbst insgesamt weniger spielt, weil er als Trainer gebraucht wird, stört Hurtig allerdings nicht. „Es ist zu meinen Ungunsten und natürlich bin ich auch ehrgeizig. Aber es ist zum Wohle der Mannschaft.“

Schnuppern am Aufstieg

Bislang hatte das überraschend gut geklappt, die Erlanger marschierten durch die Liga und schnupperten sogar am direkten Aufstieg. „Was heute fehlt haben wir in den anderen Spielen immer gehabt“, sagt Hurtig. „Motivation und Spaß die ganze Zeit. Zudem sind wir fast immer zwölf Mann und haben gleichwertige Auswechselspieler.“

Das Besondere am Volleyball ist, dass die Teams auf dem Feld selbst für Stimmung sorgen, sich laut anfeuern und klatschen. Dafür gibt es einstudierte Sprüche. „In 90 Prozent der Fälle haben wir keine Zuschauer. Außerdem merkt man auf dem Feld schnell, wie gut das Anfeuern ist“, sagt Hurtig. „Ich denke dann auch nicht mehr an meine letzten Fehler.“

Gegen Haßfurt und später auch gegen Stein allerdings fehlte die Stimmung, und am Ende fehlten dann auch die nötigen Punkte, um am Spitzenreiter TV Bad Windsheim dran zu bleiben. Der direkte Aufstieg ist nach den beiden 0:3-Niederlagen verpasst. Doch es besteht noch die Chance auf die Relegation. Der Landesliga-Zweite fordert den Bayernliga-Vorletzten, in einem Spiel könnten die Erlanger den Aufstieg also doch noch klar machen. Auftritte wie diesmal dürfen sich dafür aber nicht wiederholen.

