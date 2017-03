Erlanger Volleyballerinnen kämpfen bis zum Schluss

In der Regionalliga ist der TV 48 am vorletzten Spieltag Vorletzter - vor 35 Minuten

ERLANGEN - Spaß macht Abstiegskampf selten. Die Volleyballerinnen des TV 48 Erlangen allerdings haben in ihrem letzten Heimspiel der Regionalliga-Saison das Beste daraus gemacht. Gegen FTM Schwabing wollten sie einfach nur gewinnen. Und am Ende haben sie es auch einfach so gemacht.

Vieles richtig gemacht: Hannah Lubrich (2. von links) ist als Außenannahmespielerin vor allem in der Feldabwehr gefordert, muss im Angriff aber auch den Hammer auspacken. Gegen Schwabing gelingt das hervorragend. © Foto: Edgar Pfrogner



Vieles richtig gemacht: Hannah Lubrich (2. von links) ist als Außenannahmespielerin vor allem in der Feldabwehr gefordert, muss im Angriff aber auch den Hammer auspacken. Gegen Schwabing gelingt das hervorragend. Foto: Foto: Edgar Pfrogner



Der TV 48 Erlangen war vor diesem vorletzten Spieltag Letzter der Regionalliga Süd-Ost, punktgleich mit Schwabing und Regenstauf. Ein Sieg war eigentlich Pflicht. Doch davon wollten sich die Volleyballerinnen nicht verunsichern lassen. "Sonst sind wir immer sehr nervös. Dieses Mal haben wir versucht, nicht so nervös zu sein", sagt Hannah Lubrich. "Wir haben gedacht: Heute können wir eigentlich nur gewinnen. Deshalb waren wir eher entspannt."

"Im ersten Satz musste jeder erst einmal reinkommen. Die Gegner haben im Feld sehr lang aufgeschlagen, damit hatten wir am Anfang Probleme", sagt die Außenannahmespielerin. Die großgewachsenen Münchnerinnen spielen cleverer, variabler und härter. Der Ball knallt zum 24. Punkt vom Block senkrecht nach unten auf den Hallenboden, kurz danach steht es 21:25. Schwabing geht in Führung.

Bilderstrecke zum Thema Mission Klassenerhalt: Erlanger Volleyballerinnen im Abstiegskampf Am letzten Heimspieltag ging es für die Volleyballerinnen des TV 48 Erlangen um Alles oder Nichts. Mit 3:2 (21:25,25:23,20:25,25:14,15:12) besiegten sie FTM Schwabing, einen direkten Konkurrenten um den Klassenverbleib. Auch dank ihren Fans.



"Im ersten Satz war Pech dabei, wir ärgern uns sehr über manche Schiedsrichterentscheidungen", sagt Trainer Adam Mletzko. "Deshalb dürfen wir den Satz trotzdem nicht abgeben." Zum Hadern aber bleibt keine Zeit. Nur drei Minuten trennen die Sätze, den letzten Ball vom ersten Aufschlag. "Meine Ansage war: Wir müssen uns über jeden Punkt freuen, viele Zuschauer sind da und wir haben einen voll besetzten Kader. Wir müssen einfach lauter sein in der Halle."

Furioser vierter Satz

Im zweiten Durchgang klappt es. "In der Annahme haben wir uns besser eingestellt, dann ist das Spiel auch immer einfacher", sagt Lubrich. Die Erlangerinnen sind aktiver am Netz und effektiver im Angriff. Anstatt immer den harten Schlag zu suchen, lobben sie die Bälle für die gegnerische Abwehr unerreichbar kurz hinter den Block. "Das Selbstvertrauen ist bei uns von Punkt zu Punkt gewachsen"", sagt Trainer Mletzko. "Unsere Mitten kamen gut durch." Folgerichtig gewinnt der TV 48 den zweiten Satz (25:22).

Der dritte Durchgang allerdings geht wieder an das Team aus dem Münchner Norden (20:25). Die drei Punkte, die man für einen 3:0- oder 3:1-Sieg bekommt, sind aus Sicht der Erlanger damit bereits weg. "Ich habe es ausgeblendet, ich wollte unbedingt das Spiel gewinnen", sagt Lubrich. Die richtige Einstellung, denn im vierten Satz schlagen die Erlangerinnen zurück.

Mit 25:14 fertigen sie den Gegner ab und zwingen ihn in den fünften und entscheidenden Satz. Plötzlich gelingt alles, Aufschlag, Annahme, Zuspiel, Angriff. Jeder Ball sitzt. Während sich Schwabing in Diskussionen mit dem Schiedsrichter verstrickt, klammert sich der TV 48 an die Regionalliga wie ein Bergsteiger an den Fels. 13:10, 14:10, 14:11, 14:12, 15:12.

Sieg! Der #TV1848Erlangen gewinnt gegen Schwabing in 3:2 Sätzen. Jetzt gibt es Frei-Prosecco in #Erlangen 🎉 pic.twitter.com/acyISTkVI8 — Katharina Tontsch (@Kati_Unterwegs) March 12, 2017

Dann fallen sich alle Erlangerinnen in die Arme, werfen sich in eine Jubeltraube, feiern mit ihrem Publikum. "Ich bin super glücklich, dass wir das noch geschafft haben", sagt Adam Mletzko. "Uns hat nie der Mut verlassen. Die Mädels haben sich immer getraut, den gefährlichen, aber richtigen Ball zu spielen."

Weil parallel auch Regenstauf gewinnt, klettert Erlangen in der Tabelle nur auf den vorletzten Rang — immer noch ein direkter Abstiegsplatz. Nur der Drittletzte rettet sich in die Relegation. Die Entscheidung fällt am Samstag, der TV 48 tritt auswärts beim Tabellenzweiten TV Dingolfing an. Es gibt leichtere Aufgaben.

Doch das ist den Volleyballern nach diesem Heimsieg erst einmal egal. "Natürlich wollen wir unsere erste Mannschaft in der Regionalliga halten", sagt der Trainer, der selbst erst im Dezember das Team übernommen hat, nachdem vorher der etatmäßige Coach aus Krankheitsgründen aufhören musste. "Es wäre aber kein Untergang, wenn wir absteigen würden. Wir waren in den vergangenen Jahren immer eine Fahrstuhl-Mannschaft."

Hannah Lubrich sieht das ähnlich. Die gebürtige Erlangerin hat sich vor vier Jahren dem Verein angeschlossen. "Da war die Mannschaft gerade in die Bayernliga abgestiegen. In der ersten Saison gelang uns direkt der Wiederaufstieg und dann haben wir in der Regionalliga die Klasse gehalten." Das ist natürlich immer noch das Ziel. Wichtiger aber ist, dabei weiterhin Spaß zu haben.

KATHARINA TONTSCH