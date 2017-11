Erlanger Volleyballerinnen traditionell im Abstiegskampf

TV 48 ist nach der Niederlage gegen Marktoffingen auf den letzten Platz abgerutscht - vor 7 Minuten

ERLANGEN - Für die Volleyballerinnen des TV 48 Erlangen sieht es in der Regionalliga mal wieder schlecht aus: Nach dem 1:3 gegen den FSV Marktoffingen rutschte das Team auf den letzten Tabellenplatz ab.

Nicht konsequent genug: Die Erlanger Volleyballerinnen (schwarze Trikots) verlieren erneut. Foto: Foto: Peter Roggenthin



Nicht nur einmal hatten die Volleyballerinnen die Chance, das Spiel zu entscheiden, zu drehen, einen Sieg zu erzwingen. Doch immer wieder reichte es in den entscheidenden Situationen nicht. So war der Turnverein keineswegs chancenlos, verlor am Ende aber dennoch mit 1:3 (25:23, 23:25, 21:25, 18:25).

Dabei hätte der gewonnene erste Satz durchaus für Selbstvertrauen sorgen können im Erlanger Team. "Die Mädels haben es toll gemacht, auch die beiden jungen Spielerinnen Alina Krugmann und Leonie Umminger haben ein tolles Spiel auf Außen gemacht", sagt Adam Mletzko. Gemeinsam mit Bernd Erbe trainiert er die Mannschaft.

Am vergangenen Sonntag hatte Mletzko erstmals in dieser Saison einen fast kompletten Kader zur Verfügung. "Ich hatte alle Wechselmöglichkeiten." Jede Position war doppelt besetzt. Im ersten Durchgang sah es auch noch gut aus, dann allerdings brach der TVE ein. "Der Gegner hat es geschafft, den Druck im Aufschlag zu erhöhen", sagt Mletzko. Insgesamt sei es ein sehr aufschlag-starkes Spiel gewesen.

Im Volleyball kann das überragend sein, wenn man gerade das Momentum auf seiner Seite hat. Dann gelingt schon mit der ersten Ballberührung, mit dem eigenen Aufschlag, meist der entscheidende Punkt. Der Gegner hingegen kämpft in der Annahme und kommt meist nicht einmal dazu, mit einem eigenen Angriff zurückzuschlagen. Volleyball ist dann gnadenlos.

"Wir waren im zweiten Satz gleichauf, doch die Gegner hatten mit ihren Aufschlag-Serien mehr Erfolg", sagt Mletzko. Im dritten Durchgang hat sein Team sogar hoch geführt, "bis die Konzentration nachgelassen hat und wir völlig den Faden verloren haben". Der Trainer hätte früher eine Auszeit nehmen oder wechseln können. "Doch insgesamt hat uns die Konsequenz gefehlt."

Als selbst der dritte Satz trotz Vorsprung verloren ging, war auch das Selbstvertrauen dahin. "Wir sind eingebrochen." Es war die vierte Niederlage im fünften Spiel, nur gegen VCO München konnten die Erlangerinnen bislang gewinnen. Das war am zweiten Spieltag. Seither ist der Turnverein auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Sorgen macht sich deshalb in der Volleyball-Abteilung niemand. In der Regionalliga ist der TVE zu Saisonbeginn quasi schon aus Tradition schlecht. "Seit Jahren spielen wir in der Hinrunde schwach und die Rückrunde stark", sagt Mletzko. Eigentlich sollte es dieses Jahr zwar anders werden — das Ziel war, möglichst früh sich aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Daraus wird mal wieder nichts. Abgeschlagen sind die Erlangerinnen aber auch noch lange nicht.

Der Vorletzte TSV Friedberg hat lediglich einen Satz weniger verloren. Das Spiel gegen den SV Hahnbach, der auf dem Relegationsplatz acht rangiert, steht noch aus. Am Sonntag tritt der TVE zudem bei den Ballarinas Bamberg an. "Dort rechnen wir uns Chancen aus", sagt der Trainer. "Wir kennen uns schon lange, gegen die Ballarinas ist immer ein Sieg drin."

Anschließend stehen zwei Heimspiele an, zuerst gegen den Spitzenreiter TSV Obergünzburg (19. November, 16 Uhr), dann gegen Friedberg (26. November, 16 Uhr). Die Hinrunde dürfte also weiter spannend bleiben. Aber das hat ja bereits Tradition.

Katharina Tontsch Redakteurin für Sport & Lokales in Erlangen E-Mail