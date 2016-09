Erlanger vor: Wer wird Meister mit dem Bobbycar?

Am Sonntag findet ein Rennen in Röckenhof statt - vor 50 Minuten

KALCHREUTH-RÖCKENHOF - Die Dorferneuerung lädt für das Dorffest zum Ferienende mit Bobbycar-Rennen am Hirtenhaus in der Röckenhofer Birkgartenstraße am Sonntag, 11. September, ab 12.30 Uhr ein.

Auf das Bobbycar, fertig, los. Hier ein Symbolbild aus einem anderen Rennen. © Stefan Hippel



Auf das Bobbycar, fertig, los. Hier ein Symbolbild aus einem anderen Rennen. Foto: Stefan Hippel



Der folgende Programmablauf ist vorgesehen. 12.30 Uhr: Anmeldung und „Warm up“ zum sogenannten Bobbycar-Rennen. Zur Stärkung der „Piloten“ und Besucher gibt es Kaffee, Kuchen, Küchle und Erfrischendes

13.30 Uhr: Start der Kleinsten (Helmpflicht!) auf der mit Strohballen gesicherten Slalomstrecke, danach Start der „Großen“ auf den Rennmaschinen ihrer Kinder. Gegen 15.30 Uhr: Siegerehrung.

Für das leibliche Wohl grillen die Mitglieder des Vereins „Dorferneuerung“ Fränkisches, belegen Weckla mit Sardinen, Lachs und Zwiebeln, zapfen kühles Bier und schenken Alkoholfreies aus.

Gleich danach ist auch wieder Betrieb im Hirtenhaus. Am Mittwoch, 14. September, treffen sich ab 14.30 Uhr die Senioren bei Kaffee, Kuchen, Unterhaltung und Spielen. Ab Donnerstag/Freitag, jeweils ab 14 Uhr, lädt das Café wieder am oder im Hirtenhaus zu besonderem Kaffee und Tee sowie frischem Kuchen ein.

Weitere Informationen auf www.roeckenhof.de

en