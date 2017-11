Das Erlanger Kunstpalais zeigt ab dem 26. November das, was bereits seit den 70er Jahren in der städtischen Sammlung unter "Zeitgenössischer Kunst" aufbewahrt wird. "Greatest Hits" nennt sich die Mischung aus Grafiken, Skulpturen, Malerei und Videoarbeiten der letzten 40 Jahre, die Besucher bis zum 11. Februar erleben dürfen.

Für die Hockey-Damen des Turnerbund Erlangen war es der erste Einsatz nach dem Aufstieg: In der Halle ging es in der 2. Regionalliga Süd gegen den Mannheimer HC II. Trotz guter Chancen stand es am Ende 2:4.