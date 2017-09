Erlanger warteten geduldig auf den Star

Schauspielerin Veronica Ferres besuchte den CineStar in Erlangen und stellte ihren neuen Film vor - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Sie war livehaftig da: Schauspielerin Veronica Ferres war im CineStar zu Gast, um ihre neue Komödie "Unter deutschen Betten" vorzustellen und mit ihren Fans zu plaudern.

Alle freuten sich: Veronica Ferres ließ sich gern von ihren Fans fotografieren. © Harald Sippel



Klar: Freitagnachmittag ist klassische Stau-Zeit auf der Autobahn. Also traf Veronica Ferres mit einiger Verspätung ein, aber ihre Fans hatten durchaus geduldig gewartet. Okay, eine riesige Traube von Menschen hatte sich nicht gebildet, rund 40 Neugierige waren letztendlich gekommen, um einen Blick auf den 52-jährigen Star aus München zu erhaschen und vielleicht ein Autogramm zu ergattern.

Locker-leicht präsentierte sich Veronica Ferres dem Publikum im Foyer im 2. Stock des CineStar-Gebäudes. Im Film "Unter deutschen Betten", der am 5. Oktober in den Kinos anläuft, verkörpert sie ein ehemaliges Schlagersternchen, das nach einem Karriere-Knick putzen gehen muss. Die Ferres-Fans sind – ja doch – weiblich: 35 Frauen und fünf Männer kamen zum Gucken, fleißig wurden Autogramme geschrieben, kurz geplaudert. Smartphones in die Höhe: Auf Fotos mit Ferres waren dann auch die Herren scharf. Und dann ging’s zur Preview in den Kinosaal (weitere Bilder im Internet unter www.nordbayern.de/erlangen).

mko