Erlanger Wasserratten müssen noch warten

In Erlangen werden die beiden Freibäder wie immer erst Anfang Mai eröffnet - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In Nürnberg wird bereits am kommenden Samstag die Freibadsaison im Westbad eröffnet.

Auf den Sprung ins kühle Nass müssen die Erlangerinnen und Erlanger noch etwas warten. © Daniel Bockwoldt/dpa



Auf den Sprung ins kühle Nass müssen die Erlangerinnen und Erlanger noch etwas warten. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa



In Erlangen müssen die Wasserratten trotz des zurzeit herrschenden Sommerwetters noch etwas Geduld haben. Wie Bäderchef Matthias Batz erklärte, seien die Wetteraussichten für die nächste Woche nicht sommerlich, „außerdem müssen die Becken beheizt werden, was immer ein bisschen dauert“. Deshalb bleiben die zwei Freibäder zurzeit in der Stadt noch geschlossen. Das Röthelheimbad werde wie immer am 1. Mai eröffnet, so Batz. Und das Freibad West wird je nach Wetterlage am 10. oder 12. Mai für die Bädegäste aufgesperrt.