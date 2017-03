Erlangerin Lea Götz will Playmate des Jahres werden

ERLANGEN - Eine Erlangerin will Playmate des Jahres werden: Derzeit wirbt Lea Götz fleißig im Internet um Stimmen, die sie auf den Bunny-Thron der deutschen Ausgabe des Männermagazins Playboy heben sollen.

Doppeltes Selfie: Lea Götz (links) und Lisa Siegert am Rande der Wahl zur "Miss Fränkische Schweiz" im Jahr 2015. © Archivfoto: Carmen Schwind



"Es ist eine Leserwahl. Im Prinzip entschiedet schon, wie viele Fans jemand in den sozialen Netzwerken hat, die dann für einen abstimmen. Da ist es eben ein großer Unterschied, ob du 1000 oder 20 000 Followers auf Instagram hast". Lea Götz weiß ganz genau, wie sie ihre Chancen, Playmate des Jahres zu werden, steigern kann. Es zählt, vor allem in Internet für Aufsehen zu sorgen, um sich beim Wettbewerb des Herrenmagazins Playboy durchzusetzen.

November-Playmate Lea Götz, für den Playboy fotografiert von Jeff Ford. © Jeff Ford/Playboy



Da sie selbst zu den umtriebigsten Playmates im Netz gehört, hofft "Miss November" natürlich, am Ende den Sieg für sich davon zu tragen. Aus diesem Grund hat sie in den vergangenen Tagen auf Facebook-Seiten von Gruppen aus Erlangen und der Region gewaltig die Werbetrommel für sich gerührt und hofft, beim Endspurt möglichst viele zur Abstimmung auf die Seite www.playboy.de zu locken. "Ich glaube schon, dass ich gute Chancen habe. Das wäre ein riesiger Karriere-Schritt. Doch man weiß nie, wie so eine Wahl ausgeht. Ich bin auf alles vorbereitet", berichtet Götz im Gespräch mit den Erlanger Nachrichten.

Götz war bei "Tutti Frutti"

Um ihre Karriere macht sich Götz aber ohnehin keine Sorgen. Schließlich läuft nach Anläufen bei lokalen Events wie der Wahl zur Miss Fränkischen Schweiz oder der Mitwirkung in der TV-Show "Tutti Frutti" derzeit alles auch jenseits freizügiger Foto-Shootings bestens.

"Ich bin vor allem Tänzerin und Schauspielerin. Ich habe gerade Verträge für Projekte in Hollywood, Bollywood, der Türkei, England und Italien unterschrieben. Unabhängig davon, wie die Playmate-des-Jahres-Wahl ausgeht." Götz, gebürtig aus Erlangen, wohnt derzeit in Nürnberg und Los Angeles und modelt bereits seit geraumer Zeit in der ganzen Welt. Die 26-Jährige tritt auch unter dem englischen Künstlernamen Lea Haley auf. "Hollywood erobern und eine eigene Charity-Organisation gründen", hat das fränkische November-Playmate als ihren Traum angegeben. Beim Playboy erfährt man(n) auch, wo man sie antreffen kann: "Im Tanzstudio natürlich, nachts im Fitness-Studio, sonst an den Flughäfen der Welt".

Lea Götz ist als "Playmate des Jahres" nominiert, einer Leserwahl zum beliebtesten Model des Erotikmagazins 2016. Die Bilder ihrer "Miss November"-Ausgabe können Sie hier sehen.

