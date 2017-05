Erlangerinnen fehlt nur die Geilheit auf den Sieg

Die Hockey-Damen des Turnerbund klettern in der Oberliga an die Spitze - vor 15 Minuten

ERLANGEN - Der Turnerbund Erlangen liegt auf Aufstiegskurs: Die Hockeyspielerinnen haben am Wochenende zwei Heimsiege gefeiert und den Platz an der Oberliga-Tabellenspitze erobert. Auch ohne spielerische Glanz-Leistung.

Zwei Heimspiele, zwei Siege: Die Erlanger Hockey-Damen (gelbe Trikots) haben sich doppelt durchgesetzt, hier gegen HLC RW München. © Foto: Harald Sippel



Von ihren Teamkollegen gab es sogar einen "Newcomeraward". Ann-Cathrin Albrecht spielte am Wochenende erstmals für die Damen-Mannschaft. "Annisuperstar" haben sie ihre Teamkolleginnen auf Facebook getauft. 16 Jahre ist die Erlanger Schülerin jung und spielt schon mit den Großen um den Aufstieg in die Feldhockey-Regionalliga.

Für ihr Debüt hat sich das Nachwuchs-Talent ein besonders heißes Wochenende ausgesucht: zwei Spiele, zwei Siege, Spitzenreiter. Beim Erlanger Turnerbund läuft’s. "Die Spiele haben Spaß gemacht, es ist eine coole Mannschaft", sagt Albrecht. Mit ihrer Leistung ist die jüngste Spielerin im Team zufrieden. Vor der ersten Partie bei den Damen war die Stürmerin aufgeregt. "Sonntag ging es dann aber."

Seit 2005 spielt Albrecht beim Turnerbund, Hockey hat sie von der Bambini-Gruppe an hier gelernt. "Ich bin stolz, direkt in die erste Damen-Mannschaft gekommen zu sein." Davor hat sie nur in der Jugend gespielt, jetzt steht neben ihr mit Paula Wernecke eine ehemalige Bundesliga-Spielerin. "Hier ist es ein anderes Gefühl", sagt Albrecht. "Es war eine Umstellung für mich, aber sie war machbar. Die Passhärte zum Beispiel ist anders."

Seit zwei Monaten trainiert die 16-Jährige mit den Damen. "Man kommt schnell rein und passt sich an." Im Spiel selbst "sind die Gegner aggressiver, sie suchen mehr Körperkontakt als in der Jugend." Dennoch lernt man schnell, "dass man dagegen halten darf". Dagegen halten war auch am Sonntag angesagt, denn trotz 2:1-Pausenführung glich der ESV München noch aus.

"Die anderen haben Druck"

"Ein 2:2-Endstand wäre bitter gewesen für uns", sagt Trainer Johannes Anzeneder. Dann nämlich wäre der Turnerbund raus gewesen im Aufstiegskampf. Die Konkurrenten, Wacker München und der Münchner SC II, haben bislang weniger Partien gespielt. "Wir haben nun ein kleines Polster, die anderen Mannschaften müssen erst einmal nachziehen. Die haben jetzt Druck."

Den verspüren die Erlangerinnen nicht. "Wir schauen, was nach oben geht. Wichtigstes Ziel ist, die Position zu halten." Platz drei ist das Minimum, maximal ist die Meisterschaft drin. "Wir wollen Dritter werden oder besser", sagt Ann-Cathrin Albrecht. Natürlich beschäftigt auch die Spielerinnen die Aufstiegs-Chance. Deshalb wollten sie auch unbedingt doppelt punkten an diesem Doppel-Spieltag.

"Samstag war der Gegner wesentlich schlechter. Aber unsere erste Halbzeit war unterirdisch", sagt Anzeneder. Zwar haben die Erlangerinnen schnell mit 1:0 geführt, doch durch "doofe Aktionen" stand es bald 1:2. Mit dem zweiten Durchgang ist der Trainer allerdings zufrieden — und mit dem Ergebnis sowieso: 6:3 hieß es am Ende gegen den HLC RW München. Sonntag folgte ein 3:2 gegen den ESV München.

"Es ist fast ein wenig erschreckend"

"Da hat man gemerkt, dass wir zwei Spiele an diesem Wochenende hatten, athletisch fehlt noch einiges, deshalb ist das sehr anstrengend", sagt der Coach. Den Stammspielerinnen eine Pause gönnen wollte Anzeneder nicht. "Dieser Kader ist der stärkste momentan." Natürlich sollen auch jüngere Spielerinnen eingebunden werden. Die halbe Mannschaft austauschen möchte der Trainer aber nicht. Dafür geht es im Aufstiegsrennen noch um zu viel.

"Es ist fast ein wenig erschreckend", sagt Anzender. Die Leistungskurve seiner Mannschaft geht zwar nach oben. "Aber wir könnten viel, viel besser spielen. Dass wir eine Partie wie dieses 3:2 einmal klar gewinnen, das fehlt mir. Die Mädels müssen mehr Selbstbewusstsein aufbauen, um das cool herunterzuspielen." Schon in der Hallensaison war das immer wieder Thema: "Die Geilheit auf den Sieg, auf Tore", sagt Anzeneder. "Wir sind auf dem richtigen Weg. Was fehlt, ist der Durchbruch." Sein Team soll einmal richtig abgehen. Spätestens bei der Aufstiegsfeier dürfte es soweit sein.

TB Erlangen: Hunger; Prieß, Bringewatt, Schellenberger, Deicke, Gruber, Fröba, Breuer, R. Bortolazzi, Gleißner, Albrecht, A. Bartolazzi, Wernecke, Beier, Haft, Linne.

Katharina Tontsch Redakteurin für Sport & Lokales in Erlangen E-Mail