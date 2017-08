Erlangerinnen vereinen Hilfe und Abenteuerlust

Lilly Bongartz und Julia Hanka sind zwei von vielen jungen Menschen, die ein FSJ machen — in Bolivien - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Viele Schüler stehen nach der Schule vor der Frage: Was genau will ich jetzt eigentlich machen? Die Antwort ist immer häufiger ein FSJ. Auch Julia Hanka und Lilly Bongartz aus Erlangen machen so ein FSJ. In Bolivien.

Noch beziehen Lilly Bongartz (l.) und Julia Hanka ihr Wissen über Bolivien aus Büchern. Bald schon können sie sich aber selbst ein Bild machen. © Foto: Edgar Pfrogner



Noch beziehen Lilly Bongartz (l.) und Julia Hanka ihr Wissen über Bolivien aus Büchern. Bald schon können sie sich aber selbst ein Bild machen. Foto: Foto: Edgar Pfrogner



Das Leben, so sang es einst Udo Jürgens, fängt mit 66 Jahren an. So ganz recht hatte er damit natürlich nicht, schließlich fängt das Leben nun doch schon etwas früher an. Genauer gesagt 66 Jahre vorher. Und der Ernst des Lebens, so sagt man es sich zumindest oft, beginnt mit dem Ende der Schulzeit. Die Auswahl ist oft groß. So groß, dass man schon mal den Überblick verlieren kann und viele Schüler nach dem Abitur trotzdem nicht genau wissen, was sie nun eigentlich tun sollen. Jetzt, wo sie nicht mehr jeden Morgen mit ihren Klassenkameraden Tafelanschriebe in ihre Heftchen abschreiben müssen und keine für das spätere Leben anscheindend unabdingbaren Integralrechnungen oder chemischen Reaktionen auswendig lernen müssen.

Die große Frage nach zwölf Jahren mit rauchenden Köpfen und Inhalten, von denen man im späteren Job oft nur einen winzigen Bruchteil benötigen wird? Was soll ich jetzt eigentlich machen? Was interessiert mich und wo liegen meine Talente? Werde ich damit genug verdienen? Die Antwort für viele? "Erst mal ins Ausland." Das Zauberwort hat heutzutage oft drei Buchstaben: FSJ. Ein freiwilliges Soziales Jahr. Durchatmen, Kopf frei kriegen.

Auch Julia Hanka und Lilly Bongartz machen Ende August so ein FSJ. Die beiden zieht es nach Cochamba, in Bolivien. Für neun Monate.

"Die Vorstellung mit gerade einmal 18 sofort zu studieren und dann anzufangen zu arbeiten, fanden die beiden nicht wirklich prickelnd. "Man muss ja aus dem vorgeplanten Lebenszyklus mal rauskommen", sagt Julia und Freundin Lilly ergänzt: "Es klingt vielleicht ein bisschen doof, aber ich glaube man kann sich da irgendwie auch selber finden, und sich ein Stück weit besser kennenlernen." Erwachsen werden, die eigenen Grenzen austesten also. "Wenn man zwölf Jahre in der Schule war, dann ist das erst mal ein Cut. Es ist ein Schritt zum Erwachsenwerden", sagt Julia.

Ein bisschen Abenteuerlust ist natürlich auch mit dabei. Ein neues Land, eine fremde Sprache. "Spanisch können wir noch nicht wirklich", sagen die beiden. Vor allem aber wollen die zwei auch etwas Gutes tun. Lilly und Julia werden in einem Kinderheim arbeiten. Dort leben Kinder im Alter von zwei bis 18 Jahren, deren Eltern im Gefängnis sind. Die Aufgabe der beiden wird sein, die Kinder zu betreuen. "Das Projekt klang total interessant. Uns hat es echt richtig zugesagt", sagt Lilly. Eine wertvolle Lebenserfahrung wird es wohl auf jeden Fall werden. Und vielleicht kommt den beiden in Südamerika dann ja doch noch die eine zündende Idee oder die Gewissheit, sich bei den zahlreichen möglichen Studiengängen für

den passenden zu entscheiden. Schließlich hat auch das FSJ irgendwann ein Ende.

ZIhre Eindrücke und Erlebnisse teilen die beiden auch im Internet unter http://lillyundjuliainbolivien.auslandsblog.de.

MICHA SCHNEIDER