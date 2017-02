Erlangerinnen "wollen die perfekte Saison"

CVJM-Basketballerinnen sind in der BOL noch ungeschlagen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Basketballerinnen des CVJM Erlangen thronen in der Bezirksoberliga (BOL) ungeschlagen an der Tabellenspitze. Warum die Saison trotzdem spannend bleibt, erklärt Marisa Talamazzin (30).

Seit 15 Jahren beim CVJM Erlangen: Marisa Talamazzini (ganz rechts). © privat



Frau Talamazzin, können Sie sich überhaupt noch an die letzte Niederlage mit dem CVJM erinnern?

Marisa Talamazzini: Oh, ja. In der vergangenen Saison in der Bayernliga. Da sind wir auch abgestiegen.

Eine Liga drunter läuft es umso besser: Elf Spiele, elf Siege. Überrascht?

Talamazzini: Der Aufstieg ist unser Ziel. Das haben wir uns als Mannschaft vor dieser Saison vorgenommen. Wir sind im Kern als Team zusammen geblieben, haben ein paar Neue dazu bekommen. Außerdem haben wir mit Alexander Berthold einen neuen Trainer, der es super macht. Die Motivation stimmt.

Warum klappt es so gut?

Talamazzini: Am Anfang wollten wir unbedingt aufsteigen. Nachdem schnell klar war, dass wir das schaffen, haben wir uns ein neues Ziel gesetzt: die perfekte Saison.

Also kein Spiel zu verlieren?

Talamazzini: Richtig. Ich habe das selbst schon einmal in der Kreisliga erlebt. Das motiviert. Unser Trainer hat auch mit uns gewettet, ob wir das schaffen. Wenn ja, lädt er uns zum Essen ein. Es sieht gut für uns aus.

Haben Sie in der BOL keine Konkurrenz?

Talamazzini: Doch, natürlich. Zuletzt haben wir beim TSV Ansbach nur ganz knapp mit 59:58 gewonnen. Da haben wir das Spiel auf die leichte Schulter genommen und gedacht, wir schaffen es sowieso. In der Halbzeitpause gab es eine ordentliche Ansage vom Trainer, die hat dann auch gefruchtet.

Interview: KATHARINA TONTSCH