Erlebnis für alle Sinne bei Biermassage in Erlangen

Creativhotel Luise und Steinbach Brauerei haben eine "Weltneuheit" kreiert - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Bierliebhaber und Experimentierfreudige kommen in Erlangen im Hotel Luise jetzt erstmals bei einer Biermassage auf ihre Kosten. Wie das funktioniert? In einem Satz ist das nicht zu erklären. Ganz anders als herkömmliche Massagen jedenfalls.

Wer auf der Massageliege Platz nimmt, bekommt Kopfhörer über die Ohren gestülpt und begibt sich auf eine Führung durch die Steinbach Brauerei. Genau darauf hat Udhay Kumar (Bild) die Massage abgestimmt. Foto: Harald Sippel



Eine Biermassage? Klingt interessant. Ist das etwa das fränkische Pendant zu einer Ölmassage? Verwendet der Masseur Bier anstelle von Öl? Und massiert er das Gerstengebräu in die Haut ein?

Ganz falsch. Was aber hat man sich dann unter einer Biermassage vorzustellen? "Es hat etwas mit Augmented Reality zu tun", hat Ben Förtsch, Geschäftsführer des Hotels Luise, gesagt. Und hinzugefügt: "Man muss das erleben."

Das klang geheimnisvoll genug. Nun also finde ich mich lang ausgestreckt auf einer Massageliege im Souterrain des Hotels wieder, einen Kopfhörer über beide Ohren gestülpt, das Gesicht in der dafür ausgesparten Mulde. Von unten dringt der Duft von Hopfendolden und von Malz zu mir herauf, die Hände des Masseurs gleiten über meinen Rücken — und zugleich begebe ich mich auf eine Führung durch die Produktionsräume einer Brauerei, genauer: der Steinbach Brauerei. Deren Inhaber Christoph Gewalt spricht über die Entstehungsgeschichte der Erlanger Biertradition. Er erläutert, welche Arbeitsschritte nötig sind, bis das Bier fertig gebraut vor einem steht. Gemeinsam laufen wir durch verschiedene Räume der Brauerei, stehen vor den Sudkesseln . . .

Die Idee für eine Biermassage hatte Ben Förtsch, Geschäftsführer des Creativhotels Luise, schon vor einiger Zeit. Und seit längerem fasziniert ihn auch bereits das Phänomen ASMR. Die Abkürzung steht für "Autonomous Sensory Meridian Response". Millionen von Videos finden sich mittlerweile auf You Tube unter diesem Stichwort. "Es ist eine Art Fetisch", meint Förtsch. Es sind vor allem Geräuschvideos, es wird geflüstert, geknistert, über Stoff gestrichen, geschmatzt. Dass es so klingt, als wäre man mittendrin dabei, kommt daher, dass die Aufnahmen mit einem binauralen — also zweiohrigen — Mikrofon aufgenommen wurden.

Ben Förtsch (l.) nahm mit einem binauralen Mikrofon an Christoph Gewalts Brauereiführung teil. Foto: Harald Sippel



Mit einem solchen Mikrofon hat Ben Förtsch dann auch Christoph Gewalt bei seiner Führung begleitet. Wenn man das Ganze mit einem Kopfhörer anhört, klingt es, als sei man tatsächlich vor Ort dabei. Nicht alle, so meint Förtsch, können bei einer Massage mit meditativer Musik abschalten. Stattdessen also bekommt der Kopf nun "Futter", während die Sinne ebenfalls angesprochen werden. Für Gestresste genau das Richtige.

Gemeinsam mit dem befreundeten Physiotherapeuten Udhay Kumar konnte Ben Förtsch seine Idee schließlich umsetzen. "Das Bewusstsein wird mit einer fesselnden Geschichte beschäftigt. Auf diese Weise kann der Körper entspannen", heißt es auf der Webseite des Hotels. Es sei eine weltweit einzigartige Massage, wirbt Förtsch im Internet — die erste, die Entspannung, Braukunst, Geschichte und Genuss vereine.

Brauerei-Chef Christoph Gewalt konnte sich für das Vorhaben schnell erwärmen. "Als Spezialitätenbrauerei brauen wir Bier so handwerklich und ursprünglich wie möglich und nutzen dazu, als eine von nur wenigen Brauereien, unser eigenes Malz", erklärt er.

Passend also, dass Bierliebhaber jetzt den Werdegang des Biers mal auf andere Weise verfolgen können. Und auch wenn nicht direkt Bier bei der Massage verwendet wird, dann zumindest doch dessen Zutaten. Hopfenauszüge sind in einem Ölgemisch enthalten, das auf die Haut aufgetragen wird. Und natürlich gibt es hinterher dann doch noch Bier — innerlich.

Ein bisschen durstig hat die Massage schon gemacht.

Für alle, die es mit Bier nicht so haben: Die nächsten Ideen gibt es bereits. Zum Beispiel für eine Kaffeemassage.

Die Biermassage im Creativhotel Luise kostet 74 Euro und kann unter www.hotel-luise.de gebucht werden. Für das Gesamterlebnis sollte man etwa eine Dreiviertelstunde einplanen.

