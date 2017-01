Ermreuth: Der alternde Hugo spielt verrückt

Theatergruppe probt derzeit den Schwank von Erich Koch — Sieben Aufführungen im März

ERMREUTH - Die Theatergruppe Ermreuth ist mitten in den Proben zum Theaterstück „Zwei Irre spielen verrückt“, einem Schwank in drei Akten von Erich Koch. Die Aufführungen finden im März statt.

Mit Feuereifer und Spaß bei der Sache: Die Theatergruppe Ermreuth ist mitten in den Proben für ihr neues Stück „Zwei Irre spielen verrückt“ von Erich Koch. © Foto: privat



Die Theatergruppe verspricht, die Lachmuskeln durch gezieltes Training auf Vordermann zu bringen.

Aus dem Inhalt: Der alternde Hugo hat seiner Schwiegertochter versprochen, ihr das Haus zu überschreiben, wenn sie ihn als Gegenleistung bei Krankheit pflegt. Da er sicher gehen will, dass es ihr damit auch ernst ist, will er sie auf die Probe stellen, indem er sich verrückt stellt. Seine Nachbarin und diverse Familienmitglieder wirken bei der Angelegenheit mit – allerdings aus unterschiedlichen Motiven und mit verschiedenen Zielen. Zwei vermeintliche Ärzte, die eigentlich Hugos geistige Verwirrung bestätigen sollen, machen das Chaos erst komplett.

Aufführungen sind am 10. März, 11. März, 17. und 18. März, jeweils um 20 Uhr; am Sonntag, 19. März, gibt es eine Vorstellung um 18 Uhr, am 24. und am 25. März jeweils um 20 Uhr. Gespielt wird im großen Saal des Gasthauses „Zum Weissen Lamm“ der Familie Ederer, Ermreuth.

Aufgrund einer wieder fest eingeplanten siebten Aufführung wird es keine Zusatzvorstellung geben. Platzkarten sind erhältlich ab Samstag, 11. Februar, 13 Uhr im Gasthaus „Zum Weissen Lamm“ der Familie Ederer, Ermreuth. Die Eintrittspreise betragen 7 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder bis 14 Jahre.

en