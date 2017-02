Ein Feuer in einem Hinterhofgebäude an der Hauptstraße hat einen Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienst ausgelöst. Die Rauchentwicklung war enorm. Die Hauptstraße musste während des Einsatzes gesperrt werden, dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr.

Da ging's rund in der Fritz-Weinrebe-Halle in Spardorf: Es wurde gelacht, getanzt und Musik gemacht, das Tanzmariechen schwung gekonnt das Tanzbein und ein blutjunges Prinzenpaar stieg in die Bütt. Kurzum: Die Prunksitzung der Buckenhofer SEKU-Narren hatte alles zu bieten, was das Faschingsherz begehrt.