Erneut Exhibitionist an Kinderspielplatz

Mann zeigte sich junger Frau und Kind an der Komotauer Straße - 30.07.2017 13:32 Uhr

ERLANGEN - Ein Unbekannter hat sich am Samstagnachmittag auf einem Spielplatz im Süden Erlangens in schamverletzender Weise gegenüber einer jungen Frau und einem Kind gezeigt.

Die junge Frau und ihre Schwester beobachteten gegen 14.15 Uhr in der Komotauer Straße an der Ecke zur Nürnberger Straße einen Mann mittleren Alters, der sich in zehn Metern Entfernung selbst befriedigte. Sofort verließen die beiden den Spielplatz in Richtung Zeppelinstraße und verständigten die Polizei.

Doch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt konnte der Täter nicht gefasst werden.

Der Mann wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt und zirka 170 cm groß und schlank beschrieben. Bekleidet war er mit dunklem T-Shirt und hellblauer, verwaschener Jeans, außerdem trug er ein dunkles Baseball-Cap.

Die Kripo Erlangen übernimmt die weiteren Ermittlungen. Hinweise auf den Mann nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 entgegen.

