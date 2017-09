Erst Müßiggang, dann Schäden

ERLANGEN - Mit Ende der Urlaubszeit registrierte die Erlanger Polizei am Montag eine deutliche Erhöhung der Unfallzahlen. So mussten die Beamten am ersten Arbeitstag nach der Haupturlaubszeit im Stadtgebiet insgesamt 17 Verkehrsunfälle aufnehmen.

Der folgenschwerste Unfall ereignete sich kurz vor 16.30 Uhr im Stadtteil Dechsendorf, bei dem ein 13-jähriger Junge verletzt wurde. Der 13-Jährige lief auf dem Gehweg und hörte über Kopfhörer Musik. Unvermittelt trat er auf die Fahrbahn und erkannte einen nahenden Pkw nicht. Der Junge wurde frontal von dem Skoda erfasst und gegen die Frontscheibe geschleudert. Durch den Aufprall zog sich der Junge mittelschwere Verletzungen zu.

Ein weiterer Unfall, bei dem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde, ereignete sich an der Kreuzung Karl-Zucker-/Hilpertstraße. Hier übersah eine 82-jährige Pkw-Fahrerin beim Abbiegen eine in gleiche Fahrtrichtung fahrende Radlerin. Die 44-jährige Radfahrerin stürzte und zog sich Verletzungen am Bein zu. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Fahrradfahrerin zu kümmern. Durch die hinzugerufene Polizei konnte das Auto der Unfallverursacherin in der Nähe der Unfallörtlichkeit festgestellt und schließlich die verantwortliche Fahrerin ermittelt werden.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor die 31-jährige Fahrerin eines Audis kurz vor 15 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. An der Einmündung zur Allee Am Röthelheim fuhr der Pkw führerlos zunächst über eine Verkehrsinsel, stieß anschließend gegen mehrere Verkehrszeichen sowie die Ampelanlage. Die Fahrzeuglenkerin zog sich Prellungen zu und wurde in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden am Audi sowie an den Verkehrseinrichtungen beläuft sich auf rund 11 000 Euro.

