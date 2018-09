Erste Bilanz bei Manhattan Premiumkino in Erlangen

ERLANGEN - Nach einem mehrmonatigen Umbau öffnete das Manhattan-Kino im Dezember 2017 unter der Leitung der Familie Weber ("CineCitta") wieder seine Türen (wir berichteten). Aus einem Programm-Kino wurde ein Deluxe-Premiumkino mit Atmos-Soundsystem, riesigen Leinwänden, verstellbaren Sitzen und Getränke-Service in den drei Sälen. Welche Erfahrungen sind seitdem gemacht worden? Die Erlanger Nachrichten sprachen dazu mit Geschäftsführerin Laura Weber, Tochter des Nürnberger Kinomoguls Wolfram Weber.

„Die Kinogäste sind mit dem Servicekino sehr zufrieden, wie wir dem Feedback der Kunden entnehmen können“: Manhattan-Geschäftsführerin Laura Weber mit ihrem Vater Wolfram im neu gestalteten Kinosaal. Foto: Harald Sippel



Frau Weber, hat das Erlanger Publikum das "neue" Manhattan angenommen? Wie war das Feedback der Kinogänger?

Laura Weber: Insgesamt sind wir mit den Besucherzahlen zufrieden, während der Woche sind sie allerdings noch steigerungsfähig, Das Feedback der Kunden auf das "neue" Manhattan ist durchweg positiv.

Rückblickend betrachtet: Was lief in den vergangenen Monaten aus Ihrer Sicht gut, was war zufriedenstellend und wo hat es (noch) gehakt?

Laura Weber: Das erste Halbjahr 2018 war, was die Umsatzzahlen der Kinobranche betrifft, eher schwach. In den letzten Monaten sind natürlich als Hauptursachen die Fußball-WM und das anhaltend gute Sommerwetter zu nennen. Deshalb wurden unsere Erwartungen nicht ganz erfüllt.

Ein Novum in der Erlanger Kinolandschaft sind die frühen Vorstellungstermine ab 11 Uhr. Gibt es dafür eine nennenswerte Nachfrage?

Laura Weber: Die Vorstellungen am Vormittag sind noch nicht voll etabliert; wir glauben aber nach wie vor, dass hier Entwicklungspotenzial besteht. Es werden zum Beispiel auch Sondervorstellungen für Schulgruppen zu sehr günstigen Eintrittspreisen angeboten.

Ebenfalls ein Novum ist der Getränke-Service im Kinosaal. Ein gern in Anspruch genommener "Kundendienst"?

Laura Weber: Die Kinogäste sind mit dem Servicekino sehr zufrieden, wie wir dem Feedback der Kunden entnehmen können.

Gab es unter den bisher gezeigten Produktionen, gemessen an der Zuschauerzahl, "Ausreißer" nach oben und unten, oder gab es sogar – selbst für Sie – faustdicke Überraschungen?

Laura Weber: 3D-Produktionen wie "Star Wars – Die letzten Jedi" oder "Avengers – Infinity War" waren erwartungsgemäß gut besucht, da kommt ja die optimale technische Ausstattung des Manhattan, was Bild- und Tonqualität betrifft, besonders zur Geltung. Aber auch die Besucherzahlen von deutschen Filmen wie "Dieses bescheuerte Herz" oder "Sauerkrautkoma" waren beziehungsweise sind erfreulich. Die Vorstellungen in Original-Version werden gut angenommen. Die Ü50-Reihe mit Kaffee & Kuchen muss sich vielleicht noch etwas besser etablieren.

Was denken Sie: Bedeuten Sie für den CineStar eine echte Konkurrenz oder konnten Sie generell ein neues Kinopublikum generieren?

Laura Weber: Das Manhattan stellt keine Konkurrenz für den Cinestar dar, wir konnten ein neues Publikum gewinnen.

Es bestanden ja von Anfang an Überlegungen, unter der benachbarten Grünanlage drei weitere, unterirdische Säle zu bauen. Ist diese Idee immer noch aktuell?

Laura Weber: Wir haben leider von der Stadt Erlangen keine Rückmeldung in Bezug auf den Erweiterungsvorschlag erhalten, somit ist dies im Augenblick nicht aktuell und wird deshalb von unserer Seite nicht weiterverfolgt.

