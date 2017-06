Erste französische Nacht in Erlangen

ERLANGEN - Der Sommer kommt immer näher — und dies soll morgen bei der ersten „Fête de la Musique“ Erlangens gebührend gefeiert werden.

Auf dem Weg zur "Fete de la Musique": Bird Berlin. © Eduard Weigert



Was in Frankreich schon seit 1982 gang und gäbe ist, ist mittlerweile zu einem globalen Event geworden. Jährlich zum Sommeranfang am 21. Juni feiern mehr als 500 Städte die „Fête de la Musique“ . Ein großes Fest der Musik, offen für alle Stilrichtungen und für die Besucher kostenlos.

Dieses Jahr wird sich — organisiert vom Deutsch-Französischen Institut — auch die Hugenottenstadt in eine musikalische Bühne verwandeln. An sechs verschiedenen Orten in der Innenstadt treten Bands auf. Mit dabei sind die „Le P’tit Son“ aus der Partnerstadt Rennes (ab 19 Uhr, E-Werk) und „Les Valses Musettes“ aus der Partnerregion Nouvelle Aquitaine (20.30 Uhr, Gummi Wörner).

Zudem spielen „La Boum“ (18.30 Uhr, Bogart’s), „Les trois sans façon“ (18.30 Uhr, Hinz & Kunst), Bird Berlin (20 Uhr, Wort & Klang) und „Nobutthefrog“ (17.30 Uhr, Free Willy). Ab 22 Uhr steigt noch eine Party-Nacht mit DJ Dubois im Gummi Wörner.

