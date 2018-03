Erste Pleite für Erlangen Bruck in der Bayernliga

"Wir sind nicht die coolen Handballer": 24:35 bei der DJK Waldbüttelbrunn - vor 10 Stunden

Nach 18 Spielen ist Schluss: Der TV 61 Bruck hat in der Handball-Bayernliga seine erste Saison-Niederlage einstecken müssen. Mirko Scholten (30) erklärt aber, warum das 24:35 bei der DJK Waldbüttelbrunn gar nicht so schlimm ist.

Serie gerissen: Erst Unentschieden gegen Friedberg (im Bild, Mirko Scholten am Ball), dann Niederlage in Waldbüttelbrunn. © Harald Sippel



Serie gerissen: Erst Unentschieden gegen Friedberg (im Bild, Mirko Scholten am Ball), dann Niederlage in Waldbüttelbrunn. Foto: Harald Sippel



Herr Scholten, warum ist die Serie gerissen?

Vorab: Unser Mittelmann Philipp Hirning ist verletzt, unseren zweiten Kreisläufer, Sebastian Duscher, haben wir nicht eingesetzt. Er soll sich für die zweite Mannschaft freispielen. Allgemein hatten wir auch keine optimale Trainingswoche, viele Spieler haben gerade Prüfungen. Die Köpfe waren nicht frei. Wir wussten also schon, dass es in Waldbüttelbrunn schwer werden würde. Die Fans in der Halle dort geben auch immer Gas. Trotzdem haben wir an einen Sieg geglaubt.

Geklappt hat es nicht.

In der ersten Halbzeit sah es gut aus. Wir hatten auf eine 5:1-Deckung umgestellt, bis zur 20. Minute waren wir gleich auf. Dann kam eine Phase, in der wir zu viele Chancen liegen gelassen haben. In der zweiten Halbzeit hatte Waldbüttelbrunn viele gute Aktionen, unser Spielfluss war komplett zerstört. Der Gegner hat uns vor Aufgaben gestellt, die wir so nicht kannten. Da hat man gesehen: Wir sind nicht die coolen, abgeklärten Handballer, wir manche vielleicht gedacht haben.

War die Niederlage — mit elf Toren Unterschied — verdient?

In den letzten 15 Minuten wollten wir etwas probieren, eine offensivere Abwehr. Waldbüttelbrunn, auch mit dem ehemaligen Erlanger Matthias Grünert, mit 120 Kilogramm ein wuchtiger Kreisläufer, hat einfache Tore erzielt. Wir haben vorne den Kopf verloren. Deshalb war die Niederlage in der Höhe unnötig, an sich geht sie aber in Ordnung.

Was heißt das jetzt für den Kampf um den Aufstieg? Sie sind souveräner Tabellenführer.

Wir müssen uns hinterfragen, was wir erreichen wollen. Vielleicht haben wir im Training einen Gang zurück geschaltet. Manche im Team sind sehr ehrgeizig und verbissen, sehen aber nicht das große Ganze. Es geht auch um die zweite Mannschaft, die in die Landesliga aufsteigen kann.

Der Gedanke, der Drittliga-Aufstieg sei längst durch, ist trotzdem verboten, oder?

Er schleicht sich ein. Das ist, auch wenn der Vergleich maßlos ist, wie bei den Bayern, die in der Fußball-Bundesliga nach Freiburg fahren. Der Dämpfer war für uns deshalb auch wichtig. Wenn jeder fünf bis zehn Prozent drauf legt, dann läuft’s wieder.

TV Bruck: Goebel, Miranda-Jahn; Mücke (1), Völcker (1), Mignon (1), Scholten (3/1), Eichhorn (2), Kohler (2), Wolf (1), Mangan (2), Büttner (1), Meyer (10/2).

Katharina Tontsch Sportredakteurin in Erlangen E-Mail